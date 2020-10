Først da Martin Levin Gregersen blev screenet for ordblindhed via sit arbejde, fandt han ud af, hvorfor han havde svært ved at læse og skrive. Foto: Allan Nørregaard

"Jeg har altid fået at vide, at jeg bare var dum"

Lastbilchauffør Martin Levin Gregersen har fået bedre styr på endelserne efter et kursus for ordblinde

Man er aldrig for gammel til at lære, og det er faktisk ikke sværere end at cykle, konstaterer lastbilchauffør Martin Levin Gregersen. Han er 30 år og har hele sit liv kæmpet med ordene, når han skulle læse og skrive.

- Jeg er døv på det ene øre, så jeg har gået i specialklasse hele mit skoleliv, men jeg fik aldrig at vide, at det var fordi, jeg var ordblind. Jeg fik altid at vide, at jeg bare var dum for at sige det pænt, fortæller han.