Jazztoner i Kulturhavn Gilleleje

"Kira Martini har i løbet af det seneste årti markeret sig som en uomgængelig karakter på den danske jazzscene. Hun har fået rosende ord for sin magnetiske sangstemme og sin evne til at fortolke jazz. Hun er omgivet af dygtige musikere. Bandet er en blanding af unge og ældre musikere, hvor de to veteraner i dansk jazz skal fremhæves. Ole "Fessor" Lindgreen og Elith "Nulle" Nykjær leverer, sammen med de unge musikere, Kira Martini i en flot musikalsk indpakning," skriver Kulturhavn Gilleleje i en pressemeddelelse.