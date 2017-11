Se billedserie Hamed Sattari var en af de 35 deltagere i jagten. Her ses han med tre af de dyr, han skød på jagten.

Jægere køber sig til jagtture

Gribskov - 30. november 2017 kl. 09:28 Af Jeppe Jul Garnak Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

57 gange gjaldede geværskud gennem Gribskov, da Naturstyrelsen tirsdag afholdt en ny form for jagtarrangement i den nordsjællandske skov.

35 jægere havde meldt sig til at være med i en betalingsjagt, hvor de til en pris på 6.000 kroner fik lov til at skyde dyr i skoven. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Arrangementet er det første af et forsøg, som består af fire betalingsjagter spredt over årets jagtsæson, fortæller Jan Kidholm Christensen, Chefkonsulent for Naturstyrelsen i Nordsjælland. Artiklen fortsætter under billedet...

35 jægere havde betalt 6.000 hver for at deltage i arrangementet. I alt skød de 46 dyr i løbet af dagen. Foto: Jens Ole Andersen



- Vi har taget initiativet, så flere kan prøve at gå på jagt i Nordsjælland. Der er fire jagter her i denne sæson, tre før jul og en efter jul, siger han.

Betalingsjagterne giver mulighed for, at interesserede jægere kan få lov at jage i Gribskov, hvor det ellers kun er kongefamilien, som har ret til at jage.

- I langt de fleste skovene i Nordsjælland er det kongehuset, som har jagtretten. Det har de haft i rigtig mange år og de beholdte retten efter enevældets ophør, siger Jan Kidholm Christensen.

For at flere kan få lov at jage, har Naturstyrelsen spurgt kongehuset om lov til at arrangere betalingsjagterne, og det var der opbakning til.

Tirsdag var 35 jægere derfor samlet i Gribskov til den første jagt. De blev kørt ud til forskellige placeringer i skoven, hvor de måtte skyde fra, når der kom dyr forbi. Ansatte fra Naturstyrelsen gik rundt med hunde for at få dyrene i bevægelsen, og arrangementet gik efter planen, fortæller Jan Kidholm Christensen.

- Det var spændende, fordi vi ikke kendte gæsterne på forhånd. Det kan være udfordrende at skyde dyrene, fordi vildtet bevæger sig, men der blev skudt pænt og der var ikke nogen anskydninger. Det var gode jægere, vi havde med, siger han.

Skoven var åben for offentligheden under arrangementet, og derfor var sikkerheden vigtig.

- Der opstår mange halve eller kvarte chancer i løbet af en dag, men man skal skyde dyrene ordentligt og sikkerheden skal være i orden, Jan Kidholm Christensen.

De i alt 57 affyrede skud blev til 46 nedlagte dyr, hvoraf 31 var rådyr, 13 var dådyr og 2 var ræve.

De dræbte dyr tæller med i det antal, som i forvejen skal skydes hvert år for at holde bestanden nede, fortæller Jan Kidholm Christensen.

- Der er en dådyr-bestand på cirka 1200. Vi skal skyde 250 pr. år, og så vokser bestanden stadig en smule, siger han.