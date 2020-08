Jacob Fauerby: - Jeg gør en dyd ud af at bruge min sommer i Danmark

- Min mormor bor i Bøllemosen i Græsted, for enden af en blind grusvej. At sidde ude i hendes gård og se ud over markerne, ned til Græsted-Aggebo Hegn er noget af det hyggeligste, jeg ved. Hvis ikke man har gået en god tur i Gribskov, skal man unde sig selv den oplevelse at besøge skoven og eventuelt tage ned til Wielandts Sø. Både min far og min bedste veninde bor i Gilleleje, og når jeg besøger dem, skal jeg selvfølgelig et smut ned på havnen.

- Jeg er ambassadør for Folkekirkens Nødhjælp og skulle her i september have været i Nepal for at skabe opmærksomhed om organisationens arbejde for nogle af verdens fattigste, der samtidig er hårdest ramt af klimaforandringerne. Jeg håber, at den tur bliver til noget i januar 2021, så det bliver nok min første rejse, når verden igen bliver tilgængelig.