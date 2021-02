Se billedserie Tia Mogensen og John Mogensen kastede sig med dødsforagt i det iskolde vandhul, som beredskabet netop havde skåret i det stive vand i Ramløse Havn.

Isen er usikker: Sådan kan du redde dig selv

Gribskov - 05. februar 2021 kl. 14:48 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

- Det var ikke rart. Jeg tror, at jeg bliver syg nu.

Tænderne klaprede, og stemmen var usikker, da 13-årige Tia Mogensen kom op af det isnende kolde vand i Arresø.

Hun og faderen, cheflivredder John Mogensen, havde få minutter tidligere kæmpet sig op af det hul i isen, som en brandmand med møje havde savet med en motorsav.

Isen var 9,5 cm tyk, luften var minus 6 grader, og solen stod lavt og smukt over Arresø, da vi i Ramløse Havn fredag formiddag fik en demonstration af, hvordan man redder sig op, hvis man går igennem isen.

Med et par hjemmelavede issyle lykkedes det faktisk far og datter at kæmpe sig op af vandet og komme i sikkerhed. Og det er da også cheflivredderens bedste råd, da han efter badeturen får noget varmt tøj på og prøver at få varmen igen:

- Det er bare et stykke fra et gammelt kosteskaft, og så har jeg sat en skrue i. Og så har du bare issylen om håndleddet med et stykke elastik. Falder du igennem isen, kan du med issylene få fat i kanten af isen og hive dig op. Og så er det en god idé, at du også har en lille fløjte, så du kan få opmærksom fra folk på land, siger John Mogensen.

Livredderen minder om, hvor vigtigt det er at tænke sig om, før man begiver sig ud på isen:

- Vand er farligt, og stift vand er endnu farligere. Tænk dig om og vent med at gå ud, til der er opsat et skilt om, at færdsel på isen er tilladt, siger John Mogensen.

Man bør altid sikre sig, at der er en person på land, der kan tilkalde hjælp:

- Hvis du opdager en, der går igennem isen, skal du ikke gå ud og risikere at skabe en endnu større ulykke. Ring i stedet til alarmcentralen 1-1-2 med det samme. Er der en redningskrans, kan du kaste den ud til personen, siger John Mogensen.

Har man ikke issyle med, skal man vende sig i vandet:

- Læg dig på ryggen og prøv på den måde at komme op på isen, råder John Mogensen.

Gribskov Beredskab demonstrerede også, hvordan de med en oppustelig isbåd kan nå frem til en forulykket og redde personen i land.

