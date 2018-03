Se billedserie Inge Piper og Willy Petersen er et levende bevis på, at kærlighed ingen alder har. Fotos: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Inge og Willy elsker hinanden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Inge og Willy elsker hinanden

Gribskov - 08. marts 2018 kl. 04:00 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kærlighed har ingen alder - og så alligevel.

I tilfældet Inge Piper og Willy Petersen er den henholdsvis 98 og 95.

De to ringforlover sig Skærtorsdag, men allerede nu har de overfor verden erklæret deres kærlighed.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Hele huset har jo vidst, at vores interesse for hinanden er blevet større og større, siger Willy, der flyttede ind på Ingrid Marie hjemmet i december måned. Her boede Inge Piper allerede, de to så hinanden i øjnene - og nu vil Willy Petersen gerne have »at formalia er i orden - og det har Inge også forlangt«.

- Ja, sådan skal det være, siger Inge - med et tindrende blik på sin forlovede.

Vi sidder i Inge Pipers hyggelige stue på Ellen Marie hjemmet i Gilleleje, hvor hun har boet i to år.

Hunden Søs, som er 14 år, fulgte med Inge til hjemmet. Den tager sig en lur, mens vi taler.

De forlovede holder hinanden i hånden.

- Det er en solstrålehistorie - det er som at blive født på ny, siger Willy Petersen.

Og præcis sådan er det også for Inge. Kærlighed i en meget moden alder er ikke, ifølge hende, forskellig fra den, man oplever som ung forelsket.

- Jeg får stadig hjertebanken, når han træder ind ad døren klokken ni om morgenen, siger hun, igen med et kærligt blik på sin forlovede.

Hver dag klokken ni spiser de to morgenmad sammen - eller rettere: Willy spiser morgenmad hos Inge, mens hun på sit klaver i stuen spiller for ham.

- Jeg har tilegnet et stykke til ham, som jeg spiller, siger hun.

- Det er »Solskin kan man altid finde«.

Fælles

Og solskin har de fundet, de to, - som i virkeligheden slet ikke er fremmede for hinanden.

De har begge boet i Dronningmølle, nærmest så de kunne kigge over til hinanden. Men de var kun »på nik«. Willy boede der med sin kone, der døde for 11 år siden. Inge har været enke i 24 år.

Og mens Inge læser en del og spiller klaver, så har Willy en anden hobby nemlig frimærker. Han har været medstifter af den nu nedlagte frimærkelub i Gilleleje.

- Jeg klæber blandt andet op på sådan nogle store plancher, og demonstrerer med en bevægelser hvor store disse er.

- Det har jeg slet ikke forstand på, men han er meget dygtig til det, siger Inge anerkendende.

- Vi keder os aldrig og slet ikke efter, vi har fundet hinanden. Det er dejligt at have en at snakke med, siger Willy Petersen.

De to har livet igennem været aktive. Inge Piper er kendt af mange i Gilleleje, da hun har arbejdet som sekretær på den lokale skole. Og Willy Petersen ligeså. Han har været postbud i Hornbæk og også siddet i kommunalbestyrelsen i den gamle Græsted-Gilleje kommune. Så udover glæden ved hinanden har de også en masse fælles at tale om og mennesker, de begge har kendt.

Flytte sammen

Skærtorsdag holdes forlovelsesfesten for det to. Det sker også på Ellen Marie Hjemmet, og det er kun for den nærmeste familie, blandt andet Inge Pipers datter på 75. Willy har ikke meget familie tilbage. Han har mistet sin kone og sine to børn.

- Det er jo det, der sker, når man bliver så gammel. Familien skrumper, erkender Willy Petersen.

Begge har nået den alder, hvor de ved, siger de, at der ikke er så lang tid igen. Det er også derfor, de ikke venter med at annoncere forlovelsen.

- Man tænker da på døden. Men så er det også rart, at der er en til de sidste timer, siger Willy.

Inge Piper påpeger, at hun er tre år ældre end Willy.

- Men det behøver ikke betyde, at du forlader os først, siger Willy.

- Det kan man aldrig vide - og heldigvis.

De sidste døgn har været umådelig travle for de to - siden de lod bomben sprænge:

- Vi blev modtaget i dagligstuen med brudevalsen, fortæller de.

- Og så dansede vi. Men ikke vals - det kan vi trods alt ikke længere.

Ellen Marie Hjemmet er privat og borgerne lejer deres egne lejligheder.

- Vi har ikke tænkt os at flytte sammen endnu. Så langt er vi ikke kommet, slår de to fast.

- Og det er også godt at bo hver for sig og så have et fristed.

Skulle det imidlertid komme på tale at flytte sammen, vil hjemmet ikke stille sig i vejen for det.

- Det må borgerne selv bestemme, siger forstander Kirsten Schaumburg. Forstanderen hjælper parret med alt det, der sker i disse dage. Inklusive de mange interviews, og den overvældende interesse, der har været, siden forlovelsen blev offentliggjort.

mikk