Indvandrere får kursus i at bruge danske råvarer

For at hjælpe modtagerne af fødevarerne med at få alt brugt, er foreningen nu begyndt at tilbyde kurser i madlavning til en gruppe indvandrere, og til det har foreningen fået 25.000 kroner fra NordeaFonden. Mange af de personer, som modtager fødevarer fra Mad til Alle, har nemlig et begrænset kendskab til de grøntsager, de modtager.