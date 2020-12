Indbrud i campingvogn: Farvel til forteltet

En campingvogn, som stod på en parkeringsplads på Birkely i Helsinge fik mellem torsdag klokken 11.00 og lørdag klokken 15.00 ubudne gæster, Ukendte gerningsmænd tiltvang sig adgang til vognen via en opbrudt dør og stjal forteltet, et tv og knive. Eventuelle yderligere stjålne genstande er på tidspunktet for døgnrapportens udgivelse endnu ikke opgjort.