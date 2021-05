Imponerende! Elever fra Gribskolen fik 2. plads i landsdækkende konkurrence

Det var i kategorien Life Science, pigerne fik deres pris. Der er i alt tre kategorier. Hovedvinderen udvælges blandt de tre første pladser i kategorierne. Så pigerne var altså et mulehår fra at komme i betragtning som årets Unge Forskere. Med 2. pladsen følger en check på 10.000 kr. Dommernes motivering for placeringen var følgende:

De har en innovativ tilgang til deres projekt og det er et stort plus, at de er så opsøgende i deres arbejde. De har aktivt arbejdet sammen med forskellige fagpersoner på feltet og derved opnået ny viden, der har været med til at udvikle deres projekt. Løsningen har krævet at flere kompetencer er kommet i spil og de har formået at dygtiggøre sig i dem. Projektets kvalitet understreges af at der er vist stor interesse fra relevante organisationer, der kan tænkes at gøre brug af sensoren.