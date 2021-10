Ikke alene alligevel: Parti i valgforbund med to lokallister

Nyt Gribskov er nu alligevel med i et valgforbund med to øvrige lokallister. Foto: Lars Christiansen.

Gribskov - 04. oktober 2021 kl. 15:45 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Tre lokallister er nu gået i valgforbund. Det drejer sig om borgmesterpartiet Nyt Gribskov, Kulturelt Fokus, der har tidligere Nyt Gribskov-medlem, Morten Ulrik Jørgensen, som spidskandidat, samt Klimapartiet med Gert Lassen som eneste kandidat. Det viser listerne over samtlige partier og kandidater, der nu er blevet offentliggjort.

Borgmester Anders Gerner Frost har ellers tidligere nævnt, at man i Nyt Gribskov ikke har noget i mod at stå alene, fordi man så viser, at man kan samarbejde med alle. Men det er stadig tilfældet, siger han.

- Hvis vi havde comittet os til de andre valgforbund havde vi signaleret, at vi var i den ene eller anden blok. Men vi vil gerne samarbejde med alle, som vi har forsøgt at gøre i hele valgperioden, og det vil vi også gerne være fri til at gøre efter et valg. Så at binde sig til Christiansborg-politiske farver eller ideologer skal man passe på med. Vi ligger på midten og kan samarbejde både med den ene og den anden side, siger Anders Gerner Frost.

Ingen partifarver At man nu har indgået et samarbejde med to lokallister handler om at undgå stemmespild.

- Det er det, valgtekniske samarbejder handler om. Og så dukker der, med al respekt, to mindre lokallister op - og så har vi et fællesskab om at være lokalliste. Der er ingen partipolitiske farver, vi er hverken rød eller blå, så det har bestyrelsen i Nyt Gribskov og jeg selv godt kunnet se os selv i, siger han.

Ved valget i 2017 var Nyt Gribskov i valgforbund med de to lokallister Ungt Gribskov og Bedre Tider samt Radikale Venstre.

- De Radikale er også et parti, der kan gå både mod venstre og højre. Så vores strategi er fuldstændig den samme ved dette valg som det forrige, siger Anders Gerner Frost.