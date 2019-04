Mai Smedegaard: Man skal passe på, at de frivillige ikke siger stop. Foto: unknown

Idrætsråd er træt af at være kastebold

Gribskov - 06. april 2019

- Det hele falder til jorden igen.

Ordene kommer fra Mai Smedegaard, formand for Idrætsrådet i Gribskov. Hun er ked af, at en ny konstituering i Gribskov Byråd betyder, at udvalget Forebyggelse og Idræt nedlægges, og idrætten flyttes over i udvalget for Børn og Familie. Det, der falder til jorden, er det arbejde, man havde sat i gang i idrætsrådet med en dagsorden om at tænke forebyggelse ind i idrætsforeningerne.

- Vi har allerede holdt ti dialogmøder med idrætsforeningerne om at tænke anderledes tanker og få forebyggelsen med ind. Nu er det hele rykket tilbage til start, siger hun.

- Nu kommer idrætten over i et nyt udvalg igen, det tredje udvalg, og vi kommer op på fire formænd på halvandet år, siger Mai Smedegaard, der er bange for, at idrætten drukner i udvalget for Børn og Familie.

- Hvis vi skal være med til at løfte, så skal vi ikke kastes rundt. Så er der måske nogen, der ikke gider være frivillige mere. Man skal passe på, at de frivillige ikke siger stop og ikke længere vil tage ansvar på tværs. Der er et stort foreningsliv i Gribskov, som man skal værne om, mener Mai Smedegaard.

Pulje sat på hold

Mai Smedegaard er også ked af, at en pulje på forebyggelsesområdet på cirka en million kroner, der blev skudt i gang med en workshop, og som man oprindeligt skulle kunne søge 1. april, nu er sat på hold.

Borgmester Anders Gerner Frost forsvarer beslutningen om at nedlægge udvalget Forebyggelse og Idræt med, at der var få sager i udvalget sammenlignet med andre fagudvalg.

- Og med en betragtning om, at alle er enige om, vi skal have færre udvalg, kan sådan et udvalg ikke overleve, siger han og beklager den uro, det medfører.

- Selvfølgelig giver det noget uro, når man flytter rundt, men der er 23 byrådsmedlemmer, som er enige om, at det er den rigtige strategi. Desuden er forvaltningen den samme, og Trine er for eksempel stadig i børneudvalget. Der er ikke nogen indsatser, der stopper, og dem, der arbejder med forebyggelse og idræt på rådhuset har ikke flyttet sig. Så det kan virke voldsommere, end det reelt er, siger han.

Han begrunder beslutningen om at flytte idræt over i udvalget for Børn og Familie med, at man var bange for, området ville blive overset i kultur- og erhvervsudvalget, hvor man også skal tage sig af turisme, oplevelsesøkonomi mm.

- Jeg kan garantere, at idrætten ikke bliver glemt, siger borgmesteren og understreger, at byrådet generelt er interesseret i idræt, og at området har en stor bevågenhed.

Angående puljen til forebyggelse, vil udvalget for Ældre, Social og Sundhed tage stilling til sagen sammen med Økonomiudvalget inden sommerferien.

- Puljen er sat på hold på grund af store budgetoverskridelser på blandt andet hjemmesygeplejen, og så er det godt købmandskab, at man ser på det samlede overblik, inden man deler ud af puljer. Jeg håber, vi lander på, at vi stadig kan uddele puljepenge, for det er vigtige initiativer, men lige nu må vi holde igen og få konstitueringen til at lande, siger borgmesteren.