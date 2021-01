Hos Søborg Idrætsforening kan bands øve sig, da klubben har lokaler, der kan bruges som øvelokaler. Pressefoto

Idrætsforening åbner øvelokaler for lokale

Gribskov - 01. januar 2021

Søborg Idrætsforening åbner øvelokale for bands og tilbyder faste øvetider hver anden weekend plus muligheder for jam på andre dage i løbet af ugen.

I Søborg til den årlige byfest i august stod bandet, der skulle spille til byfesten, uden øvelokaler på grund af corona. Søborg Idrætsforening havde plads og gav bandet lov til at øve i forsamlingshuset. På denne måde, blev det tydeligt for Søborg Idrætsforening, at man kan bruge lokalerne til andet end fritidsaktiviteter for børn.

Klubben plejer at have besøg af 10 til 20 børn hver søndag eftermiddag i vinterhalvåret. Men på grund af corona er lokalerne nu for små.

"Corona tvang foreningen til at tænke nyt. Kunne man flytte klubben midlertidigt til at større lokale og kunne klublokalet laves om til et øvelokale for bands? Desværre måtte klubben helt Coronalukke for denne sæson, men øve kan man heldigvis stadigvæk," skriver Søborg Idrætsforening i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Der findes kun et øvelokale for bands med voksne medlemmer. Det ligger i Allerød og rygterne siger, at det kan være svært at få plads. Prisen for et medlemskab er 800 kr. pr. person. I dette medlemskab ligger brugen af øvelokale hver anden weekend plus rabat for leje af lokaler i forsamlingshuset," skriver altså Søborg Idrætsforening i en pressemeddelelse.

På foreningens hjemmeside, kan bands booke deres øveaften. Hvis man har brug for mere information eller har lyst til se lokalet, så kan man ringe eller skriv til Kevin på 5363 1274. Jk