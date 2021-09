Drabet på læge Charlotte Asperud blev begået i hendes hjem i Tisvildeleje. Foto: Jens Berg Thomsen.

Idømt forvaring i sag om lægedrab: - Timo er en meget farlig mand

Gribskov - 22. september 2021 kl. 15:17 Af Anna Hjortsø og Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Timo Juutilainen Nellemose blev i marts i år idømt forvaring i byretten for det brutale drab på læge Charlotte Asperud, som han overfaldt med et koben, efter han var brudt ind i hendes hjem i Tisvildeleje midt om natten i april 2019. Den dom blev onsdag eftermiddag stadfæstet af Østre Landsret i København, og dermed er der sat et endeligt punktum for sagen.

Læs også: Østre Landsret stadfæster forvaringsdom for lægedrab

- Byrettens dom stadfæstes. Det er en enig landsret, der har truffet afgørelsen. Landsretten har lagt vægt på tiltaltes stalkende adfærd og at han har været i besiddelse af en liste med personer, han har været i kontrovers med. Derfor findes det påkrævet, at han idømmes forvaring i stedet for tidsbestemt straf, sagde retsformand Peter Mortensen ved domsafsigelsen i Østre Landsret.

Forvaring er en tidsubestemt foranstaltning, som træder i stedet for en tidsbestemt straf med henblik på at beskytte samfundet mod den nærliggende fare, som den dømte udgør. Og anklager ved Statsadvokaten i København, Nana la Cour, lagde også i sin procedure vægt på, at den dømte lever op til kriteriet om at være farlig.

- Det er en uhyrlig brutal og planlagt gerning, hvor han opsøger offeret midt om natten og aflister en rude uden at lave lyde, der kan alarmere. Han sparker døren ind og tildeler den værgeløse kvinde så mange og så hårde slag, at hun fik 75 skader. Skader, der er uforenelige med liv, sagde hun.

- Det må stå klart for enhver, at Timo er en meget farlig mand.

Hævntørst Fem år før drabet var Timo Nellemose i behandling hos Charlotte Asperud på skadestuen i Hillerød efter en trafikulykke. Her var han udadreagerende og modsatte sig behandling, hvilket endte med, at han måtte tvangsbedøves. Denne behandling har efterfølgende plaget den dømte, har han tidligere forklaret i byretten.

Det trak anklageren frem som et eksempel på, at han efter hendes opfattelse kan forventes at være farlig efter at have afsonet en almindelig fængselsstraf.

- Det er en episode begået i hævntørst efter en episode, der er sket for fem år siden. Det er min påstand, at tiltalte ikke vil ophøre med at være farlig, og han vil være præcis lige så farlig, hvis intet andet sker, end at tiden går, sagde hun.

Den dømte havde udskrevet en lægejournal, hvor Charlotte Asperuds navn fremgik, ligesom hun kom ind på, at han har overvåget sin ekskone med GPS, samt lavet lister over personer, som han har haft en kontrovers med.

- Han handler aktivt, skriver lister over personer han har haft kontroverser med og installerer overvågningsudstyr og satte sin oplevelse af at være krænket over Charlotte Asperuds ret til at leve sit liv. Det er den farlighed, hans gerninger vidner om. Han formaster sig også til at sige i retten, at det er ham, der er bange, når han overfalder en kvinde midt om natten med et koben. Farligheden er uberegnelig og af hensyn til retssikkerheden, er en forvaringsdom påkrævet, sagde anklageren.

Anklageren nævnte også i proceduren, at han ifølge de lægelige erklæringer har en afvigende personlighed, og blandt andet vurderes til at besidde intens kronisk vrede og har svært ved at slippe krænkelser.

Det var udelukkende straffen, domsmændene i landsretten skulle forholde sig til, da Timo Juutilainen Nellemose ikke havde anket skyldskendelsen fra byretten.

Forsvarer krævede max 13 år Timo Juutilainen Nellemoses forsvarsadvokat Karoline Normann nedlagde påstand om 13 års fængsel.

Hun henviste blandt andet til, at mentalerklæringen, der var foretaget af Justitsministeriets retspsykiatriske klinik, ikke fandt, at forvaring var nødvendig - men det har Retslægerådet til gengæld anbefalet.

- Forvaring er et snævert anvendelsesområde og alternativet er en langvarig frihedsstraf. Han er gammel i den her kontekst, og hans kriminalitet er efter mentalundersøgelsen betinget af et misbrug, og er ikke længere relevant, og så er de lægefaglige vurderinger ikke enige. Og så er der ikke noget, der peger på, at han er behandlingsresistent, og derfor bør han få en tidsbestemt straf, sagde hun blandt andet i proceduren.

Hun kom også med et modsvar til anklagerens udtalelse om, at han har udtalt, han også selv var bange under drabet.

- Alle drabssager er ulykkelige og uhyggelige og enhver kan blive bange, det kan man også som drabsmand, så det må stå for anklagerens egen regning.

Ifølge anklageskriftet blev Charlotte Asperud slået 19-20 gange i hovedet med et koben eller en lignende genstand. Hun blev overfaldet i sit hjem i Tisvildeleje midt om natten i foråret 2019 og døde af sine kvæstelser om aftenen. Timo Nellemose havde i byretten erkendt vold med døden til følge, men nægtet sig skyldig i drab.

Ud over at blive kendt skyldig i drab blev Timo Nellemose i samme ombæring også kendt skyldig i at have overvåget sin ekskones færden via en GPS-tracker i hendes bil samt flere tilfælde af tyverier, indbrud og forsøg på dokumentfalsk.

