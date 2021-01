Ib lovede sin døende kone én ting: Fortæl min historie, så det ikke sker for andre

Svar fra Gribskov Kommune: 'Vi har virkelig en kondolence til Ib. Vi ønsker slet ikke det her'

- Vi har virkelig en kondolence til Ib. Vi ønsker slet ikke det her og kan kun bruge det til at blive stadig bedre.



Sådan lyder det nu fra velfærdsdirektøren i Gribskov Kommune, Per Ullerichs, efter Ib Petersen nu står frem og fortæller, hvordan hans dødssyge hustru Ruth blev behandlet af Gribskov Kommunale plejeenhed, Pleje Gribskov, i den sidste tid i hendes liv.



Både velfærdsdirektøren og centerchef Mette Bierbaum erkender, at der er sket fejl i forløbet med Ruth Petersen.



- Det er et uheldigt forløb. Det kan vi se, når vi ser tilbage på de overgange, der har været. Vi beklager forløbet og er berørt af de oplevelser, som Ib udtrykker, siger Mette Bierbaum.



- Vi har selvfølgelig fokus på at kortlægge forløbet og finde de steder, hvor vi har lavet fejl, så vi kan lære af dem. Det er en dagsorden, vi er meget optagede af, fortsætter hun.



Der går fire uger, før der kommer en visitator og spørger, hvad Ib og Ruth Petersen har brug for. Hvad tænker I om, at der går så lang tid, før I kommer ud til en så syg borger?



- Der er ikke nogen tvivl om, at det er beklageligt, at de ikke har fået det rigtige besøg på det rigtige tidspunkt. Desværre sker der det, at udskrivelsen bliver rykket en dag, så vi kommer ud til dem en dag for tidligt. Det sker nogle gange, at udskrivelserne rykker sig, og så sker der en fejl. Det er smadderbeklageligt.



- Vi er begyndt med et nyt tiltag, fremskudt visitation. Det skal sikre, at vi håndholder de forløb, der er fra hospitalet, og når man bliver udskrevet. Det er ikke sket i det her tilfælde. Det er rigtig beklageligt.



Hvorfor er det ikke sket?



- Der har været pres på i sommerferien, men derfor skal det ikke være sådan, at vi overser besøg.



Ib Petersen fortæller, at der der godt kunne gå 14 dage mellem, at hans hustru fik bad. Er det acceptabelt?



- Generelt skal vi indrette hjælpen, så den er tilpasset individuelt. Når jeg ser tilbage, har der været noget i kommunikationen, hvor vi ikke tilstrækkeligt har favnet den situation, ægteparret var i. Vi skal selvfølgelig være fleksible, hvis borgeren en dag siger nej til et bad, hvornår passer det så i stedet. Der skal selvfølgelig ikke gå 14 dage.



Netop det med at tilpasse hjælpen er noget af det, Ib Petersen heller ikke oplever sker. Blandt andet siger han, at Ruth altid er gået tidligt i seng, og han beder også om, at plejerne lægger hende tidligt i seng. Alligevel bliver der skrevet ind i jeres system, at hun først skal lægges i seng kl. 22. Hvordan kan det ske?



- Det har været en skæv start. Den her dialog om, hvad parret har brug for i den situation, de er i med en rigtig syg hustru. Der har vi ikke taget en samlet snak om, hvordan hjælpen passes ind hos dem, og hvordan vi understøtter både hustru og ægtemand bedst muligt. De eksempler, du peger på, er udtryk for, at vi ikke har haft en tæt nok dialog om, hvornår hjælpen skulle komme.



Ib Petersen fortæller, at mange af de personer, der kommer i hjemmet og på plejehjemmet, ikke ved, hvor alvorlig Ruths situation er. At hun er terminal. Hvordan kan det ske?



- Generelt har jeg rigtig høj tillid til vores medarbejdere, og at der er en rigtig høj faglighed. Men der har været nogle overgange i det her forløb, der ikke har været gode nok. Overgangen fra hospitalet, som vi talte om, har ikke været godt nok forberedt. Og overgangen til rehabiliteringen ser heller ikke ud til at være god nok, så de er forberedt på, hvad det er for et forløb, de skal understøtte.



- Vi har generelt et stærkt fokus på overgange, fordi vi kan se, det er et område, vi skal blive bedre på. Men helt konkret er der sket en fejl her.



Hvad er det for en fejl?



- Det er en kommunikationsbrist. På det tidspunkt her havde vi lukket Toftebo (genoptræningscenter, red.) ned og havde startet rehabiliteringen op kort tid før. Det gør, at det glipper i overgangen. Men generelt er der fine overgange med den fremskudte visitation, der vurderer borgerne, inden de bliver udskrevet. Men her er der sket en fejl.



Ruth kommer på plejehjem, og der oplever Ib også flere triste episoder. Blandt andet en dag, hvor der ligger medicin i rigtig høje doser på hele bordet, fordi en medarbejder tror, at Ruth selv kan tage pillerne. Der har Ruth været på Helsingegården i fire dage, så der kan man vel ikke tale om, at det er overgangen, den er gal med?



- Hvis det er Ibs oplevelse, er det selvfølgelig ikke okay. Jeg ved, at man på Helsingegården havde nogle gode dialoger med Ib netop for at rette op på, at de ikke var forberedt fra starten af. Der er en fejl med medicinen, og det er selvfølgelig ikke okay. Jeg er rigtig ked af, at Ib har opfattet det som, at vi ikke har set hans hustrus behov.



Jeg skrev om en lignende sag for få måneder siden, hvor visitatoren heller ikke kom – og hvor en terminal borger ikke fik den hjælp, man kunne ønske. Er det her udtryk for nogle generelle problemer i Gribskov?



- Der er nogle fællestræk mellem sagerne. Men det er vigtigt at sige, at der også er store forskelle.



- Nu kan vi ikke udtale os konkret om det andet forløb, men jeg kan ikke genkende, at vores visitation ikke skulle komme ud. For det gør den. Siden sommer har vi arbejdet med at få vores fremskudte visitation i gang, men på grund af corona kan de ikke komme på sygehusene. Men vi vil rigtig gerne ud og tilrettelægge hjælpen, så de passer borgerne bedst. Selvfølgelig er der ikke en uanet økonomisk ramme, men det er vores intention.