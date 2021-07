Trine Ravnborg har - nærmest ene kvinde - fået sat skub under stormskærmsarrangementet i Helsinge. Foto: Nicklas Skyum Clausen

I sidste øjeblik: Ildsjæl sikrer EM-storskærm

Gribskov - 06. juli 2021 kl. 18:33 Af Nicklas Skyum Clausen

EM-festen flytter nu også til Helsinge.

Med hjælp fra det lokale erhvervsliv og ikke mindst Trine Ravnborg står det nu klart.

Men spoler man tiden tilbage til mandag morgen, lå det ikke i kortene. Her snakkede Trine og kollegerne ved Familiekiropraktoren i Helsinge om, at det skulle de da have op at stå.

- Så var jeg lynhurtig til at tage teten og tænke »det gør vi da bare«, siger Trine Ravnborg og fortsætter:

- Det var så før jeg fandt ud af, hvor stort et arbejde, det var.

Trine Ravnborg har taget arbejdet i stiv arm. I løbet af mandagen var hun rundt ved Gadekærforeningen og lokale erhvervsdrivende, der alle har spyttet så mange penge i kassen, at der nu er råd til at arrangere gratis fodboldfest i Helsinge.

- Jeg var på indtil sent i aftes. Det blev ved med at tikke ind med beskeder fra folk, der gerne ville være med til at sponsorere arrangementet, siger Trine Ravnborg.

- Grinede nærmest ad mig Med sponsorer klar og licens til at vise kampen fra rettighedshaveren NENT på plads, var der dog stadig en ganske særlig brik, der manglede at komme på plads.

For hvordan skaffer man lige en storskærm, når det halve af Danmark er på jagt efter en?

- Det var heller ikke let, griner Trine Ravnborg og fortsætter:

- Jeg har ringet rundt, og alt var udsolgt. De grinede nærmest ad mig, mange af dem jeg prøvede hos. Til sidst var der én, der skrev til mig på Facebook, at han havde en skærm. Den var så for lille, men han kendte faktisk en anden, der havde en større skærm - og han var ovenikøbet lokal, siger Trine Ravnborg.

Folkefest for alle Han tilbød samtidig selv at sætte skærmen op, tilslutte den og vil også være til stede under og efter kampen, så skærmen kan pilles ned igen. Vejby Cementstøberi vil være behjælpelige med en lastbil med kran, der kan hejse skærmen op.

Målet er nu at skabe en fest for hele byen.

- Alle er velkomne, og det kommer ikke til at koste noget, slår Trine Ravnborg fast.

Ved redaktionens slutning tirsdag er det dog endnu uvist, om skærmen bliver stillet op på eventpladsen på den tidligere Superbest-grund, eller om det bliver på Torvet.

Hun har desuden fået en lokal DJ til at komme og spille op forud for kampen, og der vil være salg af øl og mad på stedet.

Onsdag aften omkring klokken 23 kan et nyt problem dog melde sig.

- Jeg håber, Danmark vinder 2-1, siger Trine Ravnborg og fortsætter:

- Men hvis vi ender i finalen, så bliver vi skisme nødt til at vise den også. Og så håber jeg da, at folk vil melde ind med sponsorater, så jeg ikke skal hele turen rundt igen, griner hun.

Der er også planlagt andre storskærmsarrangementer rundt omkring i Gribskov Kommune. Blandt andet på stejlepladsen foran Restaurant Gilleleje Havn, hvor der er plads til 500 gæster. Her kan billetter hentes - først til mølle og maksimalt fire per gæst - på kroen.

Det glæder Pernille Søndergaard (Nytgribskov), formand for Udvikling, By og Land i Gribskov Kommune, at initaitiverne ruller i kommunen.

- Jeg synes, det er fantastisk, at der er nogle, der sørger for, at vi kan samles om de store sportsbegivenheder, både i Gilleleje og i Helsinge, siger hun og fortsætter:

- Og det er dejligt at se, at det ikke behøver være en stor erhvervsforening, der står for det.