Frøen i Helsinge gadekær bliver hvert sommer holdt med selskab, når de traditionsrige gadekærdage løber af stablen. Foto: Jbt

Send til din ven. X Artiklen: Hygge i solen: Gadekærdage vender tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hygge i solen: Gadekærdage vender tilbage

Gribskov - 09. marts 2021 kl. 15:28 Af Jeppe Helkov Kontakt redaktionen

De populære gadekærdage ved Helsinge Gadekær vender tilbage. Hvis altså regeringen og corona-udviklingen vil det.

Læs også: Nu får Helsinge ny trafiklegeplads

Det fastslår Conny Nielsen. Hun er formand for Gadekærforeningen, men også for Helsinge Powerbank, der arrangerer gadekærdagene. Her bliver der hver lørdag sat borde, solsenge og forskellige aktiviteter op ved gadekæret.

- Vi ved ikke, hvor meget vi må åbne op. Men vi håber at starte den 15. maj og så køre hver lørdag hen over sommeren derfra, siger Conny Nielsen.

Gadekærdagene vil i år byde på noget nyt: Det er målet, at der hver lørdag er livemusik.

- Vi er i fuld gang med at finde bands og håber, at vi kan finde så mange, at der kan komme musik hver weekend, siger Conny Nielsen.

Udover afslapning i solen i en - 7-9-13 - forhåbentlig varm dansk sommer, vil det som altid også være muligt at låne spil og andre aktiviteter til gadekærdagene.

- Der er virkelig mange folk udefra, der synes, at det er hyggeligt at komme og slappe lidt af ved gadekæret, mens deres børn leger og spiller spil.

Conny Nielsen glæder sig også over, at gadekærdagene nu er blevet en fast tradition.

- Det er dejligt med så mange forskellige tiltag. Det er med til at få byen til at vokse.

Udover gadekærdagene er der hver lørdag også loppemarked på markedspladsen i Helsinge. Det er på parkeringspladsen ved siden af gadekæret.

Gadekærdagene er klokken10-15, men der tages forbehold for, at man i tilfælde af regn slutter før. Der er også mulighed for at købe mad.

Har du en bod med smykker eller andet, der kunne være relevant at sælge til gadekærdagene, er det bare at tage fat i Helsinge Powerbank.