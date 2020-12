Mange vil gerne bruge tinghuset - der ligger øde hen. Vi sniger os ind og ser, hvordan der ser ud i dag Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Hvor skal politistationen ligge? Borgmester har et forslag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvor skal politistationen ligge? Borgmester har et forslag

Gribskov - 16. december 2020 kl. 17:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

Når en ny politistation åbner, bliver det nemmere for borgerne at komme hurtigt til politiet. Borgmester Anders Gerner Frost forventer, at man kan komme ned på den lokale station, hvis man eksempelvis har haft indbrud. Men hvor stationen skal ligge er ifølge borgmesteren endnu ikke afgjort. Han har tidligere sagt, at han ville stille Tinghuset til rådighed for politiet.

- Jeg vil forsigtigt sige, at Tinghuset er lige til at flytte ind i. Det er let at komme til og fra, og ud og ind af kommunen. Men det vigtige er, at valget er landet på Gribskov. Justitsministeren har en strategi for det her, og hvad det præcis indebærer. Men mon ikke Tinghuset er et godt bud, siger han.

Han peger på, at der stadig vil være plads til at gøre Tinghuset til et erhvervshus - også hvis det ender med, at det er her, politiet rykker ind.