Foto: Klaus Bentzen

Hvor er de lokale aktører fra Gribskov i Visit Nordsjælland?

Gribskov - 27. marts 2021 kl. 10:19 Af Vicky Nielsen, Svend Henriksens vej 14, 3250 Gilleleje Kontakt redaktionen

Hvorfor er Gribskov kommune den eneste kommune, der ikke har lokale turistaktører siddende i Visit Nordsjællands repræsentantskab?

Som en af de aktive turistaktører i Gribskov kommune undrer det mig i høj grad, at kommunen ikke inddrager os i samarbejdet med Visit Nordsjælland og lader os sidde med i repræsentantskabet.

Gribskov er den eneste af de kommuner, der er med i Visit Nordsjælland, der ikke har nogle lokale turistaktører repræsenteret i Visit Nordsjælland. De andre kommuner har valgt at lade de fleste pladser gå til deres lokale turistaktører. Hvorfor har man valgt anderledes i Gribskov?

Min pointe er, at det er os turistaktører, der er i den direkte kontakt med turisterne, der ved hvad de ønsker, efterlyser, elsker m.m. og at vi gennem vores historier kan udvikle turismen i kommunen. Et område vores kommune i den grad nyder godt af. Som tallene fra 2019 viser, lagde turisterne 1.9 mia. kr. i vores kommunekasse.

Kommunen betaler omkring 2 mio.kr. årligt for at være en del af Visit Nordsjælland en ganske pæn sum, som i min optik er alle pengene værd. Visit Nordsjælland tilbyder os aktører mange spændende ting, og sad vi med i repræsentantskabet, kunne vi også hjælpe til at udvikle Visit Nordsjælland, samt gøre det tydeligere for vores politikere og administrationen, hvad de får for deres penge.

Jeg har været en aktiv del af Visit Nordsjælland, siden vi startede Nordkystens Cykeludlejning i 2015. Jeg har været med at til at udvikle cykelstrategien for Nordsjælland, er medlem af turistnetværket, hvor vi mødes på tværs af kommunerne 3-4 gange om året med forskellige temaer, været på div. kurser i online markedsføring, Facebook og Instagram. Jeg har også deltaget i Cyclemeet med turistarrangører fra hele verdenen, og cyklet rundt med bloggere fra Tyskland, for at gøre dem alle opmærksomme på, hvad vi har at byde på som turistdestination.

Jeg kan forstå på Visit Nordsjælland, at de ingen indflydelse har på kommunernes valg, og at det er en politisk beslutning i de enkelte kommuner, hvem de vil prioritere, sidder med i repræsentantskabet.

Jeg undrer mig over vores kommunes prioritering og håber på at vi, hvis ikke før, så efter kommunalvalget står med et byråd, der vil give os turistaktører plads i repræsentantskabet i Visit Nordsjælland, så vi kan være med i den direkte dialog mellem kommunen og Visit Nordsjælland, og bidrage til udviklingen af turismen både i kommunen og Nordsjælland.