Se billedserie Jannich Petersen - mener, at han har aftjent sin værnepligt som borgmester. Her er han fotograferet i 2006, mens var borgmester i Græsted-Gilleleje Kommune. Foto: Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: Hvem skal være Venstres ny spidskandidat? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvem skal være Venstres ny spidskandidat?

Gribskov - 22. juli 2019 kl. 10:03 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bestyrelsen for partiet Venstres Gribskov-afdeling er gået gang med at sondere i medlemsskaren, for at finde ud af hvem, der skal af være partiets kandidat til borgmesterposten ved kommunalvalget i 2021. Det er nemlig udelukket, at den tidligere borgmester Kim Valentin kan stille op som spidskandidat, efter at han nu er blevet valgt ind i Folketinget, konstaterer formanden for Venstre i Gribskov Bjarne Pedersen.

- Heldigvis kan jeg blandt vores cirka 300 lokale medlemmer se flere oplagte muligheder for at finde den rette kandidat. Vi kan godt komme i den situation, at medlemmerne får mulighed for at vælge mellem to, eller måske tre, personer til den post. Vi har ikke nogen blandt medlemmerne, som næsten pr. automatik vil være den, vi skal have som ny spidskandidat. Det kommer ikke på tale, at vi ligefrem skal til at kåre en ny kandidat, fordi der ikke er andre, som vil tage mod en opfordring til at stille op - eller selv vil stille op. Jeg ser selv flere egnede personer i vores medlemsskaret, siger Bjarne Pedersen.

- Det er først på generalforsamlingen i februar, at vi henhold til vores vedtægter skal vælge borgmesterkandidat. I øjeblikket er vi derfor i den situation, at vi ikke har nogen kandidat. Kim Valentin kan ikke stille op. Jeg anser hvervet som folketingsmedlem for at være et fuldtidsjob, og jeg anser borgmesterposten for at være et næsten fuldtidsjob. De to hverv skal man ikke blande sammen, siger Bjarne Pedersen.

Hans holdning deles af Kim Valentin. I et interview med Frederiksborg Amts Avis 18. juli oplyste han, at han for et stykke tid havde meddelt formanden for Venstres byrådsgruppe, Birgit Roswall, at han ikke vil kandidere til borgmesterposten. Han vil derimod gerne fortsætte som menigt byrådsmedlem, såfremt det ikke kommer til at kollidere med de hverv, han får som folketingsmedlem.

- Hvilke krav vil du som formand stille den ny kandidat?

- Vores kandidat skal være et menneske, som er fyldt med empati, og som socialt kan omgås og snakke med alle, samt være en udpræget ledertype. En borgmester er jo den øverste leder, ikke alene for byrådet, men også i forhold til administrationen og kommunaldirektøren.

- Samtidig skal det være en person med repræsentativ fremtræden udadtil samt når det gælder interne forhold i kommunen. Det skal også helst være en person, som kan være vores kandidat gennem flere perioder, siger Bjarne Pedersen.

- Vil det udelukke, at kandidaten bliver den tidligere borgmester Jannich Pedersen?

- Det kommer nok ikke på tale. Han er allerede blevet foreslået af flere medlemmer, og han har selv givet udtryk for, at han ikke vil tage en ny periode som borgmester - selv om han kan være en oplagt kandidat, der besidder de rette egenskaber. Samtidig kan alder opfattes på flere måder. Det vigtigste i den proces er ikke at fokusere på fødselsdatoen, men på om den pågældende person også har de evner og egenskaber, som medlemmerne mener er vigtige, siger Bjarne Pedersen.

Værnepligten

Jannich Petersen siger til Frederiksborg Amts Avis, at Bjarne Pedersen har opfatte det helt rigtigt.

- Jeg ønsker ikke at stille op til en ny periode som borgmester. Jeg føler, at jeg har aftjent min værnepligt på den post. Jeg ser også flere andre mulige kandidater til den post, så jeg er ikke bekymret for, om det kan lykkes Venstre at finde en god kandidat, siger Jannich Petersen.

Jannich Petersen, der fylder 75 i december, har til januar været byrådsmedlem i 38 år. Han har været borgmester for henholdsvis Græsted-Gilleleje Kommune, Sammenlægnings Kommunen og Gribskov Kommune uafbrudt fra 1990 til 2010 . Han er i byrådet medlem af Udvikling, By og Land samt Økonomiudvalget. Han er desuden formand for Gribvand A/S.

-keef

relaterede artikler

Venstre skal finde ny borgmesterkandidat 18. juli 2019 kl. 03:05