'Hvad laver I': Forbipasserende jog indbrudstyve på flugt

Den undrende person kom klokken 13.01 torsdag gående på Rigmor Stampes Vej i Tisvildeleje. Her så han to mænd kigge ind ad et vindue ved et hus. Kort efter kom de gående ud af huset med to lamper i hånden.