Husk billetten: Seks gudstjenester i julen i Gilleleje

På grund af corona-restriktioner har også Gilleleje Kirke måttet tænke i andre baner med hensyn til julegudstjenesterne i år. Der afholdes seks gudstjenester af cirka 20 minutters varighed, og så skal der bruges 20 minutter på at få deltagerne corona-sikkert ud og ind i kirken. Det bliver nødvendigvis en meget forkortet gudstjeneste uden fællessang, men med solosang, musik, læsning og en kort prædiken. Der må være 78 personer i kirken ad gangen, når der ikke synges. De tre gudstjenester om formiddagen er tilrettelagt for børnefamilier ved Ulla Skorstengaard. De tre eftermiddagstjenester er ved Ole Buchardt Olesen.

- Da der normalt er propfyldt til alle julegudstjenester i Gilleleje Kirke, har vi set os nødsaget til at lave et billetsystem, så man ikke går forgæves. Man kan afhente gratis billetter til gudstjenesterne i Sognegården, Gilleleje Hovedgade 45, fredag den 11., tirsdag den 15. og onsdag den 16. december mellem klokken 16 og 18, oplyser menighedsrådets formand Ole Bræstrup.

Menighedsrådet havde også et tilbud om at holde en gudstjeneste i hallen for 200 mennesker, men har vurderet, at det ville gå ud over den særlige stemning, som man oplever i kirken juleaften.