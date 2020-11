Fritze Steiner-Johnsen inviterer til julegudstjenester med tidsbestilling. Foto: Allan Nørregaard

Husk billet til juleaften

Gribskov - 10. november 2020 kl. 04:00 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen

I år bliver kirkebænkene ikke fyldt til bristepunktet med danskere i julestemning den 24. december. Men jul bliver det trods alt, og derfor må kirkerne rundt om i landet tænke kreativt for at få afviklet gudstjenesten juleaften på sundhedsmæssig forsvarlig vis. I Helsinge er det blevet besluttet, at der bliver holdt en række kortere gudstjenester den 24. december - som man så kan bestille tid til, oplyser sognepræst ved Helsinge Kirke, Fritze Steiner-Johnsen.

- Der vil blive holdt en række kortere gudstjenester den 24. december i Helsinge Kirke. Der vil være plads til 34 pr. gudstjeneste. Der vil være tilmelding til gudstjenesterne og man kan holde sig orienteret om denne tilmelding på hjemmesiden fra december, fortæller Fritze Steiner-Johnsen.

I en tid, hvor man ikke kan samles mange mennesker ad gangen, planlægger præsten i det hele taget at komme ud med julens budskab på anden vis. I stedet for den traditionelle julegudstjeneste for børnehavebørnene, planlægger kirken at lave en fysisk julekalender, hvor der dagligt skal åbnes en låge i Helsinge Kirke.

- Når vi ikke kan holde børnegudstjenesterne, som vi plejer at holde for de små, vil spejderne lave en stor kalender i lærred med et hul i midten med en låge, og så inviterer vi børnehavebørn og de små klasser i folkeskolen til at komme og åbne en låge.

- Vi vil så filme det, og lægge det op på vores hjemmeside, så også andre børn kan se det. Bag lågerne vil der så gemme sig forskellige ting og overraskelser, siger Fritze Steiner-Johnsen.

Sarah Auken, der er sognepræst ved Søborg Kirke og mediekonsulent i Helsingør Stift, fortæller, at man arbejder med forskellige løsninger rundt omkring i sognene, alt efter hvor meget plads, de enkelte kirker har.

Jul af god kvalitet

- I Søborg har vi en af de største kirker, der findes, og vi kan være næsten 60 mennesker ad gangen, når vi skal synge - så der bliver to klassiske julegudstjenester med tilmelding. Så det bliver ikke helt, som det plejer, men det bliver altså muligt at synge med på salmerne og høre juleprædiken, siger hun.

- Så vi føler os priviligeret, at vi har den store gamle kirke med så mange kvadratmeter, siger hun.

Andre steder er der planer om udendørs julegudstjenester, mens man eksempelvis vil holde det i sportshaller.

- Der er for eksempel planer om at bruge Egedalshallen. Så nogen vil leje haller, andre vil holde det udendørs. Og jeg fornemmer, at der er nogle af de små kirker, som satser på en åben kirke med musik. Jeg har også selv tænkt på at lave en vandring gennem kirken, hvor man kan få juleevangeliet læst op. Men så skal man sikre, at der luftes ud og sprittes af, siger Sarah Auken.

Og man skal ikke have en jul, der lugter af sprit, som hun formulerer det, men i stedet er den gamle jul, vi kender og holder af.

- Hvordan sikrer vi, at julen dufter af gran og lys og ikke af sprit? Det er vigtigt, at vi fastholder en god kvalitet. Vi har om noget brug for kvalitetsindhold, når alt omkring os er så kaotisk. Vi har brug for noget stabilt - og et kernebudskab. At der er noget, som ikke har forandret sig, siger hun.

Sarah Auken vurderer i øvrigt, at mange kirker endnu ikke har lagt sig fast på den præcise model.