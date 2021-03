Se billedserie Sommerhusets facadehøjde mod nord (den side, der vender mod vandet) er overskredet med 65 centimeter, påpegede Gribskov Kommunes embedsmænd. Men politikerne giver nu ejeren af sommerhuset dispensation fra byggehøjden. Foto: Claus Johansen

Husejer kan ånde lettet op: Slipper for million-ombygning

Gribskov - 07. marts 2021

Ejeren af et nyrenoveret sommerhus på Gulspurvevej i Vejby kan ånde lettet op: Embedsmændene i kommunen havde lagt op til, at huset skulle "fysisk lovliggøres", efter at huset i forbindelse med en ombygning var blevet lidt for højt. Det ville ifølge ejeren have medført omkostninger for op imod to millioner kroner.

Politikerne i udvalget 'Udvikling, land og by' besindede sig imidlertid på et møde i sidste uge: Ejeren af sommerhuset får en dispensation for overskridelsen af byggehøjden. Han skal dog ombygge terrassen, som er blevet hævet mere end de 0,3 meter, som der var søgt om.

- Vores vurdering var, at det var en meget minimal overskridelse af bygningsreglementet. Huset er faktisk ikke for højt - det er kun en enkelt facade, som er lidt for høj. Men det har minimal betydning. Og der er masser af eksempler på, at huse får dispensationer for minimale overskridelser, siger Bent Hansen (V), som var fungerende formand på mødet i udvalget.

Administrationen havde i sin indstilling til politikerne advaret om, at en dispensation til sommerhus-ejeren kunne skabe præcedens. Men det afviser Bent Hansen også:

- Vi er ikke nervøse for, at afgørelsen vil skabe præcedens. For huset er ikke for højt, siger Bent Hansen.

Ejeren af sommerhuset er lettet over afgørelsen:

- Det er en rimelig og fornuftig afgørelse, politikerne har truffet. Især set i lyset af, at mine naboer og jeg selv slipper for 8-10 måneders gigantisk byggerod for noget, der ikke generer nogen i forvejen, siger Mads Sørensen.

Sænke terrassen Nu skal ejeren sænke terrassen med 12-18 cm på den ene side af huset, og så forventer han, at sagen er slut.

Balladen begyndte, da ejerens arkitektfirma færdigmeldte byggeriet, som har været under ombygning det seneste år.

I den forbindelse opdager Gribskov Kommune, at husets facadehøjde overskrider bygningsreglementet.

Desuden var det i byggetilladelsen specifikt nævnt, at terrassen skal placeres mindst 5 meter fra skel, hvis det er hævet mere end 0,3 meter over terræn.

Administrationen indstillede, at politikerne i udvalget gav ejeren afslag på to punkter:

- lovliggørelse af sommerhusets facadehøjde, som overskrider 3 meter,

- lovliggørelse af opholdsarealer, som er hævet mere end 0,3 meter og opført nærmere skel end 5 meter.

Huset ligger på en 1.000 kvadratmeter stor grund, og huset har et etageareal på 103 kvadratmeter. Den problematiske facade vender mod nord og har ifølge administrationen en højde på 3,65 meter.

Grunden skråner, og terrassen er derfor hævet mellem 0,32 og 0,79 meter over terræn, fremgår det.

Administrationen påpeger flere steder, at ansøgeren har været i ond tro:

- Administrationen vurderer ikke, at ansøger kunne havet været i god tro eller have haft en forventning om, at et opholdsareal (terrasse, red.) hævet mere end 0,3 meter kunne tillades, da det specifikt er nævnt i byggetilladelse.

Og senere står der:

- Administrationen lægger vægt på, at ansøger er blevet oplyst om bestemmelserne, og ansøger må derfor også anses for at være i ond tro om facadehøjden. Det skal bemærkes, at ansøger er arkitektfirma, som burde være bekendt med bestemmelserne i gældende bygningsreglement.

Ifølge ejeren af sommerhuset vil det koste næsten to millioner kroner at ombygge huset, så det overholder bestemmelserne.

Administrationen gør politikerne opmærksom på, at der vil være en "uheldig præcedensvirkning", hvis ejeren får dispensation fra reglerne, og embedsmændenes konklusion er derfor, at "forholdene skal fysisk lovliggøres."

Ejeren af sommerhuset er ked af sagen, som han kalder en fejl:

- Det er en utilsigtet og menneskelig fejl, som bliver begået af min rådgiver undervejs i byggeriet, og der er ingen naboer, som vil blive generet af det. Grunden er helt lukket, så ingen har indblik til den ende, som er for høj. Så jeg synes, at det er en voldsom reaktion fra kommunen, sagde Mads Sørensen i januar.

Han påpegede desuden, at en ny ombygning i givet fald ville have store gener for naboerne:

- Det er jo ikke en ombygning, man lige laver på et par måneder. Det vil tage det meste af et år, hvor der vil være store maskiner, som skal ind og ud fra grunden, sagde Mads Sørensen.