Hurtigt avancement: Ny udlejningsleder

Gribskov - 12. juli 2020

Den 46-årige Bianca Wille fra Harzen er ny leder af Sol og Strand Feriehusudlejning i Gilleleje. Hun afløser Christine Christensen, der stoppede i midten af sidste måned.

Bianca Wille har mere end ti års erfaring inden for feriehusudlejningsbranchen, og hun tøvede ikke med at sige ja, da hun fik tilbudt stillingen som bureauchef.

- Jeg brænder i den grad for jobbet, og det ligger mig meget på sinde, at vores gæster får en god oplevelse, når de holder ferie hos os, siger Bianca Wille.

Kærligheden fik hende til at flytte til Danmark for 12 år siden. Hun blev så glad for at bo i Danmark, at hun fik købt sit drømmehus i Smidstrup i 2016. Her bor hun sammen med sine to hunde, og fritiden bruges blandt andet på kajakroning, når tiden og vejret tillader det.

Hun blev ansat som souschef hos Sol og Strand i Gilleleje i marts og var forinden ansat en lang årrække hos Novasol.

- Sammen med mine kollegaer var jeg blandt andet ansvarlig for oplæring af rengøringsmedarbejdere og planlægning af rengøringen i omkring 350 sommerhuse. Jeg fandt ret hurtigt ud af, at det var en stor fordel at kende alle udlejningsobjekter, og derfor valgte jeg at bruge min fritid på at gøre huse rene og sikre, at de var klar til vores gæster, siger Bianca Wille.

I 2016 blev hun ramt af kræft og måtte gennem kemobehandling. Hun er ude af kræftforløbet, og i den periode blev hun selvstændig med en neglesalon.

- Mine negle blev meget medtagede af kemobehandlingen, og jeg besluttede derfor at uddanne mig til negletekniker og åbne et lille behandlingsrum i mit hus. Jeg kom dog hurtigt til at savne kollegaer, og jeg søgte derfor tilbage til udlejningsbranchen, siger Bianca Wille, der ikke har fortrudt det valg i et sekund.

Hun glæder sig over, at hun nu kommer til at stå i spidsen for den videre udvikling af Gilleleje-kontoret, hvor hun ser et meget stort potentiale.

- Det er et fantastisk sommerhusområde, og jeg er helt overbevist om, at vi kan skabe yderligere udvikling af kontoret, siger Bianca Wille.