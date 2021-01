Hurtigere end ventet: Her er vaccinen på vej

Den første plejehjemsbeboer i Gribskov kan få en vaccine mod covid-19 på torsdag - og hvis alt går efter planen kan alle de plejehjemsbeboere, der ønsker en vaccine, nå at få et stik, inden torsdagen er omme. Det oplyser kommunaldirektør i Gribskov Kommune, Sascha Volmer Sørensen.

- Den plan, der ligger klar, siger, at vi kan nå dem alle. Der er jo en erfaringsopfølgning, for hver gang, man når til en ny kommune. Og der kan blive til flere doser, end man først havde antaget, siger hun.

Det betyder samtidig, at hele planen fremrykkes, og derfor kan arbejdet med at forberede vaccination af næste målgruppe nu begynde. Det drejer sig om borgere, der modtager hjælp i eget hjem.

Den konkrete opgave for kommunen er at identificere, hvilke borgere, der ønsker vaccine, og hvilke af disse borgere, der selv kan transportere sig til et vaccinationscenter eller kan få hjælp til transport fra familie eller andre nære. Dette arbejde gennemføres ved, at en gruppe medarbejdere i øjeblikket ringer til de borgere, der modtager både praktisk hjælp og personlig pleje i eget hjem. Det er vigtigt, at det gælder borgere, der får begge dele - altså praktisk hjælp og hjælp til personlig pleje i eget hjem. De borgere som kun modtager en af delene er ikke med i denne fase.

- Det er meget glædeligt, at vi får mulighed for at rykke så hurtigt på vaccinationsprogrammet. Det er en stor logistisk opgave, som fylder - særligt nu hvor vores plejesektor er meget presset på grund af de mange testregimer og høje smittetal. Men takket være en stor fleksibilitet blandt vores administrative medarbejdere har vi nu en dedikeret gruppe, som arbejder med at kontakte og tale med hver borger, som modtager både praktisk og personlig hjælp i egen bolig. Vores opgave er at sikre, at de, som ikke har andre muligheder, kan få hjælp til transport. Jo hurtigere vi kommer i gang med vaccinationsprogrammet jo hurtigere kan vi vende tilbage til normale tilstande, og det er vores topprioritet nu, siger kommunaldirektøren.