Ellen Olls hund, Pedro, er kommet i vejen for et snarligt dansk statsborgerskab

Send til din ven. X Artiklen: Hundeslagsmål kan koste kvinde statsborgerskabet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hundeslagsmål kan koste kvinde statsborgerskabet

Gribskov - 06. juli 2019 kl. 04:00 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ellens Olls hund Pedro bed genboens bokser i et større hundeslagsmål. Det sætter hendes statsborgerskab i fare. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Estisk-fødte Ellen Oll fik 40 ud af 40 rigtige i indfødsretsprøven. Hun har boet i Danmark i 17 år, har en magistergrad og bachelor i nordisk sprog - og søger dansk statsborgerskab.

Det statsborgerskab sætter et hundeslagsmål mellem hendes og genboens hund for tre år siden nu en foreløbig stopper for.

»Det fremgår af Kriminalregistret, at du den 16. november 2016 vedtog en bøde på 4.000kr for overtrædelse af hundeloven for en gerning begået den 21. april 2016. Dette forhold har betydning for din mulighed for at blive dansk statsborger«, kunne Ellen Oll læse torsdag i et brev fra Udlændinge og Integrationsministeriet.

En bøde på mere end 3000 udløser en karensperiode på 4,5 år.

- Det var jo et uheld, et hundeslagsmål, en emsig genbo - hvor mange gange skal jeg straffes for det? Det er for langt ude, siger en lamslået og dybt frustreret Ellen Oll.

- Det kan ske for enhver hundeejer - Pedro er en god og glad hund. Han har ikke bidt nogen eller noget hverken før eller siden. Dette går også ud over min yngste søn, der i dag er 17 og følger min ansøgning. Vi skal nu bruge masser af ressourcer og tid, betale for prøven og igen gennem hele centrifugen med usikkerhed og bøvl. Måske skulle man bare opgive, siger hun.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) siger blandt andet til Frederiksborg Amts Avis:

- Jeg kan desværre ikke kommentere den konkrete sag. Men hvis man har overtrådt loven og fået en bøde, kan det få betydning for ens ansøgning om statsborgerskab.