Politiet har forståelse for, at Mariette Tiedemann følger sig utryg efter overfaldet på hendes hund, men forsikrer, at der er styr på sagen. Foto: Kenn Thomsen

Hundeejere efterlyser politi

Mariette Tiedemann har forståelse for, at politiet først og fremmest tager sig af sager, hvor mennesker er blevet angrebet af hunde - men det kan også ske, hvis man ikke griber ind, mener hun.

- Næste gang, angrebshunden er løs i vores lokalområde, kan det jo meget vel gå ud over en hundeejer, der lægger sig imellem - måske et barn, som vil redde sin lille hund og tager den op, siger hun og opfordrer til, at man tænker præventivt fra politiets side.

- Vi har generelt fokus på de sager, fordi vi er enige med anmelderen i, at man skal kunne færdes trygt, både som menneske og dyr. Vi har en del af de her sager, og vi prioriterer de sager, hvor der er skambidning af mennesker og dyr, højest, siger Søren Lindal og peger på, at man i denne sag har vurderet, at der ikke var tale om skambid.