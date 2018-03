Hund gik gennem isen og døde

Frederiksborg Brand og Redning fik tirsdag eftermiddag klokken 14.37 en meddelelse om en kvinde der sad ved en lille sø ved Kringelholm i Gilleleje og græd. Indsatslederen fik personen i telefon og en meget chokeret kvinde fortalte om, at hun hoppede i en sø for at redde sin hund, der gik gennem isen.

Indsatslederen samt redningsmandskabet tog afsted og iført våddragter afsøgte man søen efter hunden. Hunden blev fundet på bunden af søen og der blev forsøgt genoplivning i cirka et kvarters tid imens man havde kontakt til en dyrlæge, der vejledede mandskabet.

Hundens liv stod dog ikke til at redde og den afgik ved døden. Kvinden fik behandling for underkøling og chok. Brandvæsenet sørgede også for at transportere den afdøde hund til kvindens bopæl, for at man kan kunne sige farvel til hunden.