Hovsa: Fik nyt navn ved et uheld

Fejlen bliver rettet, lover kommunen, der kan oplyse, at »navneændringen« skete, da Gribskov Kommunes entreprenør satte et nyt vejskilt op lige der, hvor Bendstrupvej løber ud i Solbjergvej.

Til beroligelse for skatteydere i Gribskov: Entreprenøren, som bestilte og opsatte skiltet for få dage siden, har erkendt sin brøde - og et nyt skilt er på vej. Det bliver for entreprenørens regning, så kommunen bliver holdt skadesløs, oplyser Lone Røbel fra kommunens vejafdeling.

Et nyt skilt koster nogle få tusinde kroner - plus montering - så vi formoder, at det er billigere at udskifte skiltet end at bede Hillerød Kommune om at ændre byens navn. CJ