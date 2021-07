Den nye rute er nu skiltet og er cirka 50 kilometer lang. Foto: Jens Erik Larsen

Hop på jernhesten: Stor guide til ny cykelrute i Gribskov

Cykelentusiasten Jens Erik Larsen viser vej til den nye cykelrute, som binder kommunens tre største byer sammen

Gribskov - 25. juli 2021 kl. 07:30 Af Jens Erik Larsen, civilingeniør og stifinder Kontakt redaktionen

En af de første kommuner, der etablerede lokale cykelruter, var faktisk Gribskov Kommune (oprindelig Helsinge Kommune).

Hertil skal benyttes rutenumre med 3 cifre. Man valgte i Helsinge at bruge 700-tal, fordi kommunen var sammenlagt af 7 sogne (nogen husker måske de 7 sten på gågaden i Helsinge). Således etableredes rute 701 fra Helsinge ad offentlige stier ud til Arresø og videre langs søen til Bækkebro og retur. Rute 702 kom til at knytte Helsinge sammen med 2 nærliggende statsskove, Valby Hegn med flotte stendysser og Høbjerg Hegn. Her blev gamle offentlige stier knyttet sammen med andre faciliteter til en sammenhængende rute, hvilket er med til at bevare de gamle stier.

Så gik der lang tid, men i maj 2020 blev cykelrute 703 færdigskiltet. Der er tale om en rute på ca. 50 km, som binder kommunens 3 største byer (Helsinge, Græsted og Gilleleje) sammen. Man kunne måske også have kaldt den GK-Intercity! Samtidig når ruten nordkysten. Herved knyttes sommerhusområder fra Rågeleje til Gilleleje til ruten, hvorved sommerhusbeboere kan cykle ind til byerne og proviantere.

Det første skilt Hvis vi nu tager ruten fra Helsinge Station rundt med uret, så ser man første skilt på stien langs banen mod nord. Videre frem skal man sådan set bare følge 703 skiltene. Herved kommer man ind i Valby Hegn og følger det sydlige skovbryn ud til Løgelandsvej.

Der har længe været talt om, at Valbyvej er for farlig for cyklister, men at det er dyrt at anlægge cykelstier her. Cykelrute 703 forbinder Valby ad den asfalterede Løgelandsvej gennem Valby Hegn med Helsinge og vil således kunne bruges som skolevej indtil videre.

Fra Lille Orebjergvej falder ruten sammen med R47 Nordkyststien frem til Tinkerup Strand. Foto: Jens Erik Larsen

Valby Kirke er et landemærke, vi sigter mod. Fremme her drejes skarpt th. ned gennem den gamle landsby og videre ud over stepperne til Valby Overdrev, hvor man skal tv. ad Bannebjergstien, som tidligere var en vigtig skolevej. Hold øje med de små skilte, og pas på hvor stien føres uden om en ejendom på lidt knoldet underlag. Tidligere gik en sti videre til Højelt, men den er ikke åben mere, så man må følge vejen.

Den smukke udsigt fra Gilbjergstien. Foto: Jens Erik Larsen

Cykelpumpe på en stol I Blistrup kan man proviantere inden der fortsættes over krydset op til kirken, der i øvrigt er en såkaldt cyklistvenlig vejkirke. Dette består dog kun i, at der ligger en gammel cykelpumpe på en stol, men kirken er som vejkirke i hvert fald åben.

Herfra er der en bred sti ned til skolen. Hvis man tager et smut under vejen ind i Udsholt, kan man se et spejlæg på taget, hvor Børge Kaa boede med hans finurlige ting. Men ellers cykles over skolens P-plads og videre ad ruten til de smukke bronzealderhøje, Maglehøje. Stop her og gå ind ad sti tv og lad roen falde på dig i disse smukke historiske omgivelser. Se infotavle der.

Følg Nordkyststien frem til Tinkerup Strand. Foto: Jens Erik Larsen

Udsigt over havet Lige før Rågeleje drejer ruten ind th. mellem købmanden og den tidligere telefoncentral (gult hus tv.) ad Anders Nielsens Vej. Det er for at undgå at komme ned til den farlige strandvej, men man kan selvfølgelig cykle derned. Der er et mindesmærke for AN, lige hvor vi møder Store Orebjergvej og man får også muligheden for udsigt over havet et par steder mellem de gamle sommerhuse, som ligger højt på strå her.

Fra Lille Orebjergvej falder ruten sammen med R47 Nordkyststien frem til Tinkerup Strand, hvorfor vi har sparet skiltene på denne strækning. Rute 703 drejer tv. ind over P-plads og efter et lille stykke sandet sti, rammer man den flotte panoramaudsigt fra Gilbjergstien. Her er en café med udsigt, man kan raste ved. Hvis man går op til feriecentret Kysthusene er der også restaurant, og man kan spille minigolf her.

Du kan også tage et stop ved Kierkegaardstenen. Foto: Jens Erik Larsen

Nyd turen videre og pas på andre cyklister og fodgængere på den smalle sti. Stop ved Gilbjerg Hoved, hvor Kattegat og Øresund mødes, og evt. ved Kierkegaardstenen med teksten "Hvad er sandhed andet end leven for en idee". Det kan man tænke lidt over, mens man spiser fish & chips på havnen i Gilleleje eller ser på nogle kunstudstillinger.

Stop ved Gilbjerg Hoved, hvor Kattegat og Øresund mødes. Foto: Jens Erik Larsen

Løber langs kanalen Fra Gilleleje Station går ruten sammen R33 langs kanalen og ud forbi Søborg Slotsruin, som også er et fint sted til en lille pause. På infotavle kan man læse om borgens historie inkl. Jens Grands dramatisk fangeflugt. Søborg Sø cykler vi nu ud på uden vandcykler indtil videre. Se ud over området og få indtryk af, hvor stor søen bliver. Naturen vender tilbage.

Fra Gilleleje Station går ruten sammen R33 langs kanalen og ud forbi Søborg Slotsruin, som også er et fint sted til en lille pause. Foto: Jens Erik Larsen

Herefter indtages Græsted med fhv. mosteri og veterantog og kro. Ruten snirkler sig snedigt gennem hele byen og lander ude ved Præstevejen, der er en usædvanlig smuk vej i kanten af Boserup Vang.

Man når frem til Mårum med købmand, kirke og præstegård med svømmepøl. Tag stien videre til Nellerød. Fra rødstenshuset inde tv. hvor "Geniet fra Nellerød" boede og frem til Nejlinge er der lavet til en "2 minus 1 vej" for at gøre det mere sikkert at cykle. Nu skal bilisterne bare lære at køre rigtigt her.

Den sidste etape ind til Helsinge Station går gennem Høbjerg Hegn og følger til sidst en offentlig sti langs banen. Læg mærke til, at der også er kommet et nyt skilt op ude ved vejen, som fortæller at her er en sti til Høbjerg Hegn.

Med ønsket om en god tur. Husk at du kan forkorte turen ved at tage cyklen med i lokalbanen.

PS. Cykelkortet for Gribskov Kommune mangler stadig ajourføring, men cykelkortet for nordlige Sjælland fra Nordisk Korthandel er netop udkommet og har rute 703 med.

Artiklens forfatter, Jens Erik Larsen, på farten.