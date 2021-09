Hop på cyklen

Gribskov Seniorcenter er meldt til og godt i gang med det landsdækkende projekt "Cykel med," arrangeret af Dansk Arbejder Idræt.

Der skal sættes fokus på den mentale sundhed ved at deltage i 10 cykelture, som er for alle, der har lyst til at deltage.

Det er gratis at være med, og man behøver ikke at have tilknytning til Gribskov Seniorcenter. Da strækningerne varierer fra 8,1 til 15,3 kilometer bliver det til 123,2 kilometer når alle ruterne er gennemført.

De er tilrettelagt på den måde, at ruterne byder på besøg i lokalområderne omkring Helsinge, - Huseby, Høbjerg Hegn, Pibe Mølle, Solbjerg Engsø, Ramløse, Valby og Ørby.

Det er tilstræbt, at der køres på så mange cykelstier som muligt samt gennem skovene i omegnen.

Der køres hver mandag kl. 9.30 fra pladsen, Kirkegade 19, hvor dagens rute bliver bekendtgjort.

Efter hjemkomst byder Centeret på kaffe og snak om dagens oplevelser. Sidste tur i år er 4. oktober, hvorefter alles indsats vil blive indberettet til Dansk Arbejder Idræt.