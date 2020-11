Hør sange om naturen og lokale mennesker

"Denne søndag får vi lokalt besøg, idet Mc Larsen fra Tisvilde kommer og underholder. Om Mc Larsen kan man sige at, det lidt irsk klingende navn dækker over deres specielle tone, der kommer fra violinen, guitaren, harmonikaen og bassen tilsammen. Dette afholder dog ikke Mc Larsen fra at spille og synge på dansk. Desværre må vi ikke synge med, det lægger musikken ellers op til. Mange af sangene er skrevet af John Kofoed og handler om naturen og menneskene her i vores skønne Nordsjælland. Det er værd at lægge øre til," skriver Musikcafeen i en pressemeddelelse.