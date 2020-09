Højtflyvende planer i byrådet:Eventplads for hele Nordsjælland

Der er store ambitioner for eventpladsen i Græsted, som Gribskov Kommune har overtaget fra Fredbogård Fonden.

Ved seneste byrådsmøde blev det vedtaget at gå videre med visioner for pladsen under overskriften Nordsjællands Eventplads. Ifølge en plan udviklet af Roskilde Festival Experience, kræver det anlægsinvesteringer for 18 millioner kroner over tre år, herunder at sikre permanent forsyning til scener og toiletter og andre faste installationer.