Højskole-program med mange kendisser

Gribskov - 10. oktober 2019

Dagens gåde i Frederiksborg Amts Avis torsdag: Hvad er fælles for navne som Johnny Reimar, Klaus Strand-Holm fra Klaus & Servants, Poul Joachim Stender, Ghita Nørby, Vivi Flindt, Lone Koppel, Cirkus Big, Erik Grip, Jesper Grove og Bertel Haarder?

Svar: De skal alle medvirke i et kursus, som holdes næste år på Tisvilde Højskole - verdens ældste højskole for seniorer - som nu har eksisteret i 52 år uden statsstøtte.

- At de nævnte navne - og mindst ti gange så mange andre - står på højskolens program skyldes først og fremmest, at de har fattet sympati for skolen og dens slogan »med hinanden, for hinanden«. For uden velvillig indstilling og lysten til at være noget for andre, kan vi slet ikke drive skolen, siger Mogens Johansen, der har været forstander på skolen gennem nu 19 år.

Det ny årsprogram, som nu er kommet fra trykning og kan ses på skolens hjemmeside www.tisvildehoejskole.dk, rummer i alt 70 kurser og ophold. Halvdelen er ugekurser på fem dage. Resten er weekend- og dagskurser.

På omkring en fjerdel af de udbudte kurser og ophold er musikken noget centralt.

- Vi får mere og mere musik på programmet. Musikken er et sprog, som alle forstår. Musik handler om følelser, liv på godt og ondt og er desuden i stand til at fremkalde minder. Mange af dem, som melder sig til vores kurser og ophold, har for eksempel prøvet at miste en, de har elsket eller holdt af, og musikken kan fremkalde minder om de fælles oplevelser. Desuden har kurserne m ed musik vist sig at give en mere ligelig kønsfordeling af de tilmeldte. Tidligere var det ellers mest kvinderne, der tog på seniorhøjskole, siger Mogens Johansen.

Et af de musikkurser, som har vist sig at trække mange deltagere af begge køn, er en pigtrådsfestival. Næste år er det tredje gang (16.-18. marts), at den skal holdes, og den er absolut blevet en af skolens trækplastre. Idéen til festivalen fik Mogens Johansen efter at han tog en snak med Jørgen de Mylius, som han en dag så stå og betragte guldfiskerne i skolens havedam.

- Jazzen har man i mange år kunne lytte til i klubber over hele landet, mens pigtrådsmusikken ikke har været holdt op af samme netværk, selv om dens publikum har været stort, siger Mogens Johansen.

Pigtrådsfestivalen arrangeres af impresario Holger Hagelberg, der har samarbejdet med de fleste store danske pop- og pigtrådsorkestre.

- Interessen breder sig som ringe i vandet. AIlerede nu har vi fået så mange tilmeldinger, at vi snart må melde udsolgt - hvis ikke vi finder på en anden løsning, siger Holger Hagelberg.

I år byder festivalen på foredrag og causeri med blandt andre Johnny Reimar og »den danske Bill Hailey« Ingvar Kristensen (Chiumbo Revival) samt intimkoncerter med to toporkestre fra Bakkens Tirsdags Pigtråd, The Dreamers og Spacemaker. De mange tilmeldinger skyldes blandt andet, Holger Hagelberg har delt løbesedler ud ved flere af arrangementerne på Bakken.

- Hvis interessen fortsætter må vi inden længe stoppe for tilmeldinger eller henvise kursisterne til at bo på et af byens andre overnatningssteder. Vi har kun 55 senge på skolen, men vi har altid plads til flere til arrangementerne. Derfor har for eksempel de lokale også mulighed for at deltage, hvis de foretrækker at bo hjemme, siger Mogens Johansen.

Popmusikken er også kommet på programmet med et to-dages seminar (10.-12. marts), »Syng med og tip et Hit«, hvor Karin og Klaus Strand-Holm - kendt fra tv-programmet af samme navn - har sammensat et program med lige dele dans og popmusik, og hvor Klaus Strand-Holm lover, at det vil gå op for alle, at de kan synge.

En anden nyhed hedder »Kunstfyrværkeri« (20.-24. april), hvor Ghita Nørby skal fortælle om sit fag og læse eventyr af H.C. Andersen, og Vivi Flindt skal fortælle om sin og manden Flemming Flindts karriere inden for balletten, mens operasangerinden Lone Koppel fortæller om sit liv - og desuden giver intimkoncert sammen med Elsebeth og Flemming Dreisig.

100-året for genforeningen markeres med et to-dages seminar (26.-27. september), hvor folketingsmedlem Bertel Haarder fortæller om den fredelige sameksistens mellem dansk- og tysksindede i grænselandet og om begivenhederne forud for folkeafstemmningen 15. juni 1920.

19. -23. oktober deltager Tisvilde Højskole i projekt Alsang 2020, der er stiftet i anledning af 75 året for Danmarks befrielse efter 2. verdenskrig. Dirigenten Jesper Grove Jørgensen leder fællessangen og som udsteder den garanti, at alle tilmeldte vil blive overbevist om, at også de kan synge. Samme Jesper Grove Jørgensen leder også skolens andre tilbud om korsang.

250-året for L.v. Bethovens førdselsdag - markeres med en Bethoven Festival 30. oktober - 1. november - arrangeret af områdeorganist Henning Nielsen, der også står bag de nordsjællandske kirkers sommerfestival.

Ud over det er programmet en stor blanding af film, gode tip til liv og alderdom, bevægelse, dans og sundhed, håndarbejde, kortspil, festivaler og ferieoohold for bedsteforældre med børnebørn, samt musikfestivaler med klassisk musik, kammermusik, opera, visesang og jazz..