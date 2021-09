Se billedserie Michael Sonniks, naturvejleder og rutineret svampejæger, viste os en række forskellige svampearter i Gribskov. Man skal altid være helt sikker på, at man har fat i en spisesvamp, inden man tager den med hjem i køkkenet, understreger han. Foto: Kenn Thomsen.

Højsæson for svampe: Sådan kan du komme i gang med jagten

Gribskov - 04. september 2021

- Denne svamp stod her ikke for et par dage siden. De gror frem i løbet af et døgn.

Michael Sonniks, naturvejleder i Gribskov Kommune og rutineret svampejæger, bukker sig ned og med en lille urtekniv løsner han en Karl Johan-svamp fra skovbunden og lægger den i sin kurv. Han har vist os vej ind i Gribskov på jagt efter spisesvampe. Det er nemlig lige nu højsæson for at tage en kurv i hånden og finde svampe i skovbunden.

- Man kan finde spisesvampe hele året rundt, men august, september og ind i oktober er højsæson, forklarer Michael Sonniks, der har et godt bud på, hvorfor det netop er jagten efter svampe, der kan få mange danskere ud i skoven.

- Svampe er noget lidt eventyrligt. Der er noget mystik over dem, og de adskiller sig fra dyre og planteverdenen, siger han.

At det lige er her ved Mårum Station, vi er gået ind i skoven, er ikke ensbetydende med, at det nødvendigvis er her, man skal finde svampene. Der er svampe i alle skove, dermed også i eksempelvis Tisvilde Hegn, Valby Hegn og Høbjerg Hegn. Der er heller ikke specifikke områder, der er bedre at lede i end andre.

- En skov uden svampe er en syg skov. Man kan finde svampe de fleste steder i skoven. Og der findes to forskellige typer svampe. Der er dem, der lever i symbiose med træernes rodnet, og så er der en gruppe, der nedbryder - de gror for eksempel i visne blade og træstammer, forklarer Michael Sonniks.

Karl Johan og kantarel Undervejs finder vi en række svampe, blandt andet de kendte spisesvampe Kantarel, som Michael Sonniks kalder skovens guld, og nærmest ligner små guldklumper i skovbunden, og Karl Johan med en hvid stok og brun top. De to kan man med fordel begynde at lede efter, hvis man er nybegynder.

- En Karl Johan har et hvidt net på stokken og den er fedtet på toppen. Den kan forveksles med Galderørhat, der har et sort net på stokken. Den er ikke giftig, men kommer man til at få én med i stegepanden med Karl Johan-svampe, så smager det hele af galde, siger han.

Vi finder også Lærke-slimrørhat med orange hat, der vokser i symbiose med lærketræer, og er en god spisesvamp. Der er også svampen med det fascinerende navn Sværtende Skørhat - der bliver sort, når man skærer i den, men den anses dog ikke som en god spisesvamp.

Michael Sonniks understreger, at man ikke fra den ene dag til den anden kan tage ud og finde svampe på egen hånd. For der findes som bekendt både spiselige svampe, og så findes der svampe, der er dødeligt giftige, hvis man får dem ned i mavesækken. Og det er ikke sådan, at man kan smage sig til, om en svamp er giftig eller ej. Det handler om at blive fortrolig med en eller to svampe ad gangen, lyder rådet fra naturvejlederen.

- Der er ingen nemme veje til at blive svampejæger. For man kan ikke se på svampene, om de er spiselige eller ej. Og man kan heller ikke smage det, for den mest giftige svamp, grøn fluesvamp, smager mildt. Så man er nødt til at lære to svampe at kende det første år, og så to svampe mere året efter. Man kan for eksempel komme med på nogle guidede ture, hvor man kan lære nogle nye svampe at kende, siger han.

Derudover kan man konsultere fagvidenskaben i bøger om svampe, ligesom der også findes elektroniske hjælpemidler, eksempelvis en app, der hedder svampeatlas. Men det er vigtigt, at man er helt sikker i sin sag, før man tager en svamp med hjem for at spise den.

- Det er vigtigt, at man ikke uden videre tager det for gode varer. Man skal altid være 100 procent sikker på, at en svamp er spiselig, før man tager den hjem i køkkenet, understreger han.

Hvis man er på tur i skoven er det dog ikke farligt, hvis man bare rører ved en giftig svamp.

- Det er ikke farligt at røre ved giftige svampe. Det er først farligt, hvis man får det ned i maven, siger han.

Nye arter Der er god mulighed for selv at opdage en svamp, som ikke tidligere er blevet registeret i landet, når man går på svampejagt. Det fortæller Michael Sonniks.

- Fungaen, som svamperiget kaldes, er ikke så kendt som floraen og faunaen dvs. plante- og dyreriget. Derfor blev der i 2009 sat et Citizens science-projekt, Svampeatlas, i værk, hvor man gennem brugerdrevet dataindsamling kortlægger Danmarks svampe. Alle folk kan gå ud, finde en svamp og efterfølgende registrere deres fund på hjemmeside eller app. Der er efterhånden opstået en kæmpe database af svampefund, som er meget brugbar til forskning, og på den måde finder man hvert år 50-100 nye svampearter, fortæller Michael Sonniks.

Han fandt for nylig selv en svamp, der ikke tidligere er blevet fundet i Danmark.

- Men den var ikke ukendt for videnskaben. Der findes dog også svampe hvert år, som ikke er kendt af videnskaben, siger han.