Et nyt museum i Gilleleje er et af de områder, som politikerne skal tage stilling til.

Højere skat redder budgettet: Ingen udsigt til besparelser

Gribskov - 09. september 2021 kl. 04:08 Af Claus Johansen Kontakt redaktionen

For første gang i årevis er der ikke udsigt til besparelser på Gribskov Kommunes budget.

Politikerne er netop gået i gang med at forhandle om næste års budget i kommunen, og det er derfor for tidligt at fortælle præcist, hvad der bliver prioriteret.

Men ifølge borgmester Anders Gerner Frost (NytGribskov) er opgaven i år blevet betydeligt lettere, fordi den skatteforhøjelse på 0,8 procentpoint, som et samlet byråd vedtog i 2018, nu endelig slår fuldt igennem.

- Det var en rigtig beslutning at hæve skatten på det tidspunkt. Det får vi glæde af nu, selv om vi er blevet sanktioneret af staten for det, siger Anders Gerner Frost.

Straffet af staten Borgmesteren hentyder til, at staten snuppede 75 procent af skatteforhøjelsen i det første år og i de efterfølgende år 50 og 25 procent.

- Vi har et budget i balance - så over de næste fire år bruger vi ikke flere penge, end vi har. Og derudover er det første gang, at vi har et budget, hvor vi ikke skal ud i servicereduktioner, altså besparelser. Det skyldes, at vi har lavet de politiske prioriteringer sammen i byrådet - det er en af de ting, jeg er rigtig stolt af. Vi har lagt banen til, at vi kan stå her uden at skulle spare. Men det har været fire hårde år. På administrationsdelen har vi for eksempel sparet en del, siger Anders Gerner Frost.

Flere penge i kassen Administrationen lægger i budgetforslaget op til, at likviditeten - altså kassebeholdningen - hele tiden ligger over et minimum på 100 mio. kr.: Næste år 190 mio. kr. og i de følgende år henholdsvis 168, 166 og 210 mio. kr. En del af beløbet skyldes forventede stigninger i grundskylden (ejendomsskatter).

- En af de helt store anlægsinvesteringer er de 95 millioner kroner til vejen mellem Græsted og Gilleleje, som vi har sparet op til uden at låne penge. Derudover bruger vi 50 millioner kroner på kystsikring, som vi også har afsat penge til, siger Anders Gerner Frost.

Onsdag har politikerne fået et budgetoplæg fra borgmesteren, og det skal derefter forhandles mellem partierne i de kommende uger.

- Jeg håber selvfølgelig, at alle partier vil kunne se sig selv i det oplæg, siger Anders Gerner Frost.

Plads til forbedringer Ifølge borgmesteren er der plads til forbedringer på flere områder:

- Det er ikke et valgbudget. Det er et ansvarligt budget, som sikrer et nyt byråd en ordentlig økonomi og en god likviditet i årene frem. Og budgettet giver derudover plads til nogle politiske prioriteringer og forbedringer. Vi har både plads til forbedringer på servicerammen og på anlægsområdet. Jeg har lyttet mig til, at alle partierne mener, at det er vigtigt at prioritere hele ældreområdet og handicapområdet - både for børn og voksne. Og så er der børneområdet, hvor vi også har nogle fælles ønsker. Og endelig er der kultur- og idrætsområdet. Men hvordan vi så kommer ud af rummet derfra, ved jeg ikke, siger Anders Gerner Frost.

Ud over de store områder nævnt ovenfor skal politikerne blandt andet diskutere:

Anlægs- og vedligeholdelsespulje til idrætsområdet

Nyt 10.-klassetilbud

Fritids- og aftenklub i Gilleleje

Græsted Eventplads

Nyt museum i Gilleleje

Whistleblowerordning