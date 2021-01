Høje flammer ved byggemarked

Brandtekniske undersøgelser skal forsøge at påvise om en brand ved Jem & Fix på Skovgårdsvej i Helsinge lørdag aften var påsat.

- 15-20 paller med træbriketter var i brand, og det gav fem meter høje flammer. Pallerne var sat op af en container med trykflasker, men brandfolkene fik ret hurtigt styr på det, og der var ikke fare for for trykflaskerne, eller at ilden skulle brede sig til andet, oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi David Buch.