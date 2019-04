- Hvis man er enig i det, de andre har sagt, kan man måske bare vifte med hænderne, sagde Natasha Stenbo Enetoft (V). Foto: Karl Erik Frederiksen

Hjemmepleje ikke sikret mod nye forringelser

Gribskov - 09. april 2019 kl. 22:40 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi skal være forsigtige med at love, at der ikke senere kan komme serviceforringelser på hjemmeplejen. Vi står med nogle regnskaber og nogle budgetter, som ikke kan komme. Men ved at vælge denne model, får vi sikkerhed for, at budgetterne kan holde, sagde den ny formand for ældre, social- og sundhedsudvalget Birgit Roswall (/V) på mødet i Gribskov byråd tirsdag aften.

Her skulle byrådet godkende den fremtidige model for hjemmeplejen, når kontrakten med plejeselskabet Attendo udløber ved årsskiftet, På de foregående møder i fagudvalg og økonomiudvalæg har der været stemning for, at hjemmehjælp og anden hjemmepleje ikke skal sendes ud i nyt udbud, når kontrakten udløber. Der har været enighed om, at kommunen skal selv skal fastsætte den pris, som de godkendte plejeselskaber skal udføre arbejdet for. Inden byrådsmødet, hvor sagen først blev behandlet på et lukket møde og senere på det åbne, var der en teoretisk mulighed for, at Gribskov Kommune selv vil oprette en enhed, der kan tilbyde hjemmehjælp på linje med de godkendte private firmaer, men allerede inden et økonomiudvalgsmøde for en uge siden kunne borgmester Anders Gerner Frost over for Frederiksborg Amts Avis konkludere, at der vil være flertal for, at Gribskov Kommune ikke skal oprette en kommunal enhed, fordi det vil blive for dyrt i etableringsomkostninger.

Lukket debat Da sagen blev taget op på det åbne byrådsmøde, kom det frem, at byrådsmedlemmerne på det lukkede møde tidligere på dagen havde taget snakken om, hvor vidt kommunen skal tilbyde hjemmepleje, eller om det udelukkende skal være en opgave for private firmaer. Ønsket om en kommunal enhed var blevet fremsat af såvel de tre socialdemokrater som Michael Hemming Nielsen fra Enhedslisten og løsgængeren, første viceborgmester Bo Jul Nielsen, men at de på grund af den økonomiske udfordring i kommunen havde valgt at følge flertallets ønske.

Formanden for det nu opløste fagudvalg ældre- og udbud Pernille Sams (Nytgribskov) begrundede indstillingen om ikke at oprette en kommunal enhed med, at man så kan undgå de serviceforringelser på ældreplejen, der ellers var lagt op til. Det var dette løfte, fik Birgit Roswall til at advare mod at love for meget

Michael Hemming Nielsen:

- Jeg havde selvfølgelig helst set, at kommunen opretter en enhed, der kan tilbyde hjemmepleje. Det vil kunne give borgerne en sikkerhed for, at de altid kan få hjemmepleje, hvis et eller flere af de private firmaer bliver nødt til at lukke. Det vil jeg fortsat arbejde for. På et tidspunkt bør også kunne tilbyde kommunal hjemmepleje. Men nu hvor der er ikke kan blive flertal for, at det kun skal være private, fordi det trods alt er vigtigt at have en hjemmepleje, som vi selv sætter principperne op for.

Pia Foght (S), sagde, at det også er Socialdemokratiets ønske, at have en kommunal hjemmepleje.

- Men nu er kommunens økonom i så presset, at vi ikke kan gå ind for det. Det giver os også mulighed for at arbejde for, at hjemmesygeplejen, som kommunen har overtaget, bliver så god som muligt.

Løsgængeren Bo Jul Nielsen havde samme mening, men tilføjede, at sagen om en kommunal enhed måske kan tages op om et år eller to, når og hvis økonomien forbedres.

Disse udtalelser fik en anden tidligere socialdemokrat, løsgængeren Betina Sølver til at sige, at det vil være direkte uansvarligt bare at tænke på, at opgaven kan løses af en kommunal enhed.

Blandt de andre, der talte for droppe al snak om kommunal hjemmepleje, var Trine Egetved (K) og Brian Lyck Jørgensen (Dansk Folkeparti).

Generelt var enigheden så stor på aftenens byrådsmøde, at Natasha Stenbo Enetoft fra Venstre fandt anledning til at fortælle om en oplevelse ved en børn- og ungehøring. Her havde hun set flere af de unge rejse sig og vifte med hænderne.

- Hvorfor gør de det? spurgte jeg en lærer. Jo, det gør de for at vise, at de er enige med det, de andre har sagt. Det kunne man måske også overveje at indføre her i byrådet, sagde hun, og demonstrerede hvordan der skal viftes.

Den pressede økonomi, som de alle talte om, blev behandler ved aflæggelsen af regnskabet for 2018. Det viste et driftsunderskud på 62 millioner, og at kommunens likviditet midt på året havde ligget på minus 53 millioner, hvor den på samme tid året før havde været i plus 52 millioner. Regnskabstallene for de tre første måneder viser samtidig, at budgetterne på først og fremmest udgifterne til børn og unge samt ældre ikke kan holde.