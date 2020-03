Hjemmepleje i nødberedskab: Ingen rengøringshjælp

Gribskov Kommunes hjemmepleje, samt de øvrige private plejeleverandører, dropper den praktiske hjælpe til rengøring og tøjvask som led i et nødberedskab.

Gribskov - 17. marts 2020 kl. 10:36 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgere, der modtager hjemmepleje fra Gribskov Kommune, CCC-pleje, BM Pleje og hjemmesygeplejen, har nu fået besked på, at de fra tirsdag ikke længere kan få løst praktiske opgaver som rengøring og tøjvask. I et brev fra Gribskov Kommune forklares det, at kommunen står i en særlig situation som følge af coronavirussen, og derfor går hjemmeplejen i nødberedskab. Det er for at sikre, at der er personale nok til de vigtigste opgaver, forklarer borgmester Anders Gerner Frost (Nytgribskov).

- Vi har allerede nu personale, der er fraværende, fordi de hører under de særlige forholdsregler, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedsfagligt personale for at beskytte ældre og svage på bedst mulig vis. Vi er derfor nødt til at prioritere i opgaverne. Det betyder, der vil være en periode, hvor vi er i nødberedskab, hvor det prioriteres at få folk ud af sengen fremfor at støvsuge, siger Anders Gerner Frost.

I brevet står der blandt andet følgende:

- Vi arbejder efter en beredskabsplan, hvor vi hele tiden ser på, hvilke opgaver, der er mest nødvendige, og hvilke opgaver, der må vente, hvis vi for eksempel mangler personale. Personlig pleje, sygepleje, medicin og mad betragtes som topprioriteter. Rengøring er en af de opgaver, som vil blive nedprioriteret for at sikre, at øvrige opgaver kan løses, lyder det i brevet.

- Den første omfattende ændring træder i kraft tirsdag den 17. marts, hvor hjemmeplejen overgår til nødberedskab i forbindelse med praktisk hjælp. Det betyder, at hjemmeplejen kun løser plejeopgaver og dermed ikke kan løse praktiske opgaver som f.eks. rengøring og tøjvask, skriver kommunen.

Kommunen opfordrer de berørte borgere til at få venner og pårørende til at hjælpe med indkøb og rengøring.

- Men husk at passe på dig selv og undgå direkte kontakt, lyder det i brevet.

Borgerne vil blive løbende orienteret om udviklingen i eboks eller postkassen.

- Vi vil gerne opfordre alle til tålmodighed i denne vanskelige tid. Der kan allerede nu være forandringer i driften, som du vil kunne mærke i form af for eksempel ændrede tider, nye vikarer og lignende, skriver Gribskov Kommune.