Rabarbergårdens fire hektar jord er Louise Køster og hendes mand Thomas Elletofts levebrød. Den forsyner også gårdens restaurant. Foto: Allan Nørregaard

Hjemmelavet måltid i frit fald: Vil skabe debat

Gribskov - 12. juli 2020 kl. 04:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Louise Køsters passion for at bevare det hjemmelavede måltid kommer også til udtryk gennem hendes deltagelse i tænketanken Madtanken under Madkulturen, en selvejende videns- og forandringsinstitution under Miljø- og Fødevareministeriet. Tænketanken skal komme med ideer til, hvordan man får vendt en udvikling, hvor det hjemmelavede aftensmåltid er i frit fald. Om 10 år vil kun ét ud af ugens aftensmåltider være hjemmelavet i de danske familier, og hver anden dansker laver aftensmad på under 15 minutter, lyder fremskrivningen i en undersøgelse fra Madkulturen.

- Vi har et særligt samvær, når vi mødes om måltidet, og det er super vigtigt, at vi giver det videre til de nye generationer, siger hun og peger på, at det også rækker dybere ind i klimadebatten, at man selv laver maden og ved, hvor råvarerne er dyrket.

- Vi kan heller ikke ændre klima og miljødagsordenen, hvis vi ikke forstår, hvor tingene kommer fra, og hvordan vi arbejder med jorden. Det er også derfor, jeg er optaget af at tage ansvar for at undervise den unge generation, siger hun med henvisning til, at Rabarbergården har flere elever inden for kokkefaget og gartnerfaget.

Tænketankens formål er ikke at diktere noget, men at lægge op til debat, lyder det fra Louise Køster.

- Vi kan ikke sige, hvordan folk skal gøre, men få danskerne til at tale om det. Det handler dybest set om tradition og kultur, siger hun.

Tænketanken er sammensat af repræsentanter fra mange dele af madbranchen, og det gør debatten god, mener Køster.

- Vi er mange forskellige mennesker i tænketanken, med vidt forskellig baggrund, og det er det, der er så fantastisk, siger hun og nævner blandt andre CSR-chef i Coop, Thomas Roland, og John Wagner, administrerende direktør for Samvirkende Købmænd, som nogle af deltagerne.

Navne som Adam Aamann-Christensen, kok og tv-vært, og Gorm Wis­weh, kok og iværksætter, er også med på listen.