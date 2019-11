Se billedserie Containeren pakkes med brugte skolemøbler og computere. Forrest Ejvind Skærlund, Espergærde. Bagerst fra venstre Torben Lindhardt Jensen, Helsingør, Bruno Nielsen, Tisvilde, og Flemming Pedersen, Hillerød. Foto: Karl Erik Frederiksen

Hjælp på vej til fattige skolebørn

Gribskov - 01. november 2019 kl. 03:27 Af Karl Erik Frederiksen Ulønnede seniorer gør nye sendinger med computere og møbler klar til skoler i Cambodia og Myanmar, skriver Frederiksborg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Klar til afgang«, lyder det fra fire efterårsklædte herrer, som nu er færdig med at pakke en stor skibscontainer på oplagspladsen ved Scan Facotorys haller i Ejlstrup ved Mårum. I bunden af containeren ligger omkring 100 nyrenoverede computere, og yderst lige så mange sæt skoleborde- og stole, som Scan Shipping nu kan fragte til Cambodia, hvor de kan blive brugt på udvalgte skoler.

Computerne har før været brugt af studerende på UCC/Københavns Professionshøjskole og Christianshavn Gymnasium, mens skolemøblerne har været brugt på Dagmarskolen i Ringsted og Ullerødskolen i Hillerød. De fire mænd, der afslutter pakningen er medlemmer af NGO-gruppen Workingschool, som nu har fast hjemsted i et lokale i Boilers gamle administrations- og mandskabsbygning i Ejlstrup.

Mindst en gang om ugen møder en halv snes modne herrer op for at renovere de computere, som det er lykkedes for foreningen at få doneret fra blandt andet skoler og uddannelsessteder.

- Generelt er det blevet mere svært at få uddannelsesstederne og store private firmaer til at donere brugte computere, fordi det er blevet mere oppe i tiden at lease udstyr i stedet for at købe det. Trods det har vi haft et godt år, hvor mange skoler og firmaer har fået øjnene op for, at det udstyr, som de mener er forældet, kan gøre stor lykke på fattige skoler, siger stifteren af Workingschool, Bruno Nielsen fra Tisvilde - tidligere lærer i Espergærde.

Den største donation er kommet fra Helsingør Kommune, som for tre år siden donerede 2000 brugte skolecomputere. For to uger siden blev det til yderligere 600. Blandt de øvrige bidragydere af computere i det seneste års tid er gymnasierne i Gammel Hellerup, Helsingør og Espergærde, en skole i Valby samt hotelkæden Scandic.

- Det betyder, at vi igen kan sikre de skoler, som vi samarbejder med i Myanmar og Cambodia, leverancer af computere. Den første container fragtes til Cambodia, og i januar sender vi en portion til Myanmar. Vi sender kun omkring 100 computere ad gangen, så modtagerne kan nå at distribuere dem til skolerne. De fylder kun lidt i de store containere. Derfor fylder vi dem op med bruge skolemøbler, som der også er brug for. I nogle af skolerne er møbler en mangelvare, og eleverne skal jo have et sted, hvor de kan arbejde med computere.

- Tidligere har vi også sendt udstyr til Laos, men det holder vi nu en pause med, til vi har fundet en god samarbejdspartner. Vi sender ikke noget udstyr af sted uden at vide, at der er nogen til at modtage det, siger Bruno Nielsen.

I Myanmar samarbejdes med en munkeorden, som forsyner 10 skoler og uddannelsessteder med it-udstyr og uddannelse af lærere. I Cambodia har Workingschool selv taget initiativ til stiftelsen af fonden Dream Village Foundation/NGO Workingshool Cambodia, som sørger for kontakten til i alt 15 skoler og uddannelsessteder.

Samarbejdspartnerne i de to lande har også stået for uddannelsen af de cirka 130 lokale lærere, der skal lære elever og studerende at bruge udstyret i undervisningen.

Working School blev stiftet i 2003 med det formål »at yde bistand i form af oplæring og uddannelse til fattige og forældreløse børn i Den Tredie Verden.« Mere konkret er hjælpen gået til fattige grundskoler og andre uddannelsessteder i Cambodia, Myanmar og Laos, som Bruno Nielsen stiftede bekendtskab med, da han som ung rygsæk-turist rejste rundt i landene.

- I alle årene har organisationen holdt sig uden for politik og protest bevægelser. Det er ikke regeringerne, vi hjælper, men børnene. Hvis ikke vi gør det, så får de ikke den nødvendige uddannelse, lyder stifterens parole.

Alle computere, der sendes af sted, forsynes med nye styresystemer, så de tidligere bruger klan være sikre på, at computerene er totalt renset for gammelt indhold.

- Vi sender ikke noget udstyr af sted, hvis ikke det kan bruges. Vi følger retningslinjerne fra DANIDA. Der gives ikke støtte til forsendelse af computere, hvis de er over fem år gamle, og hvis ikke de har en processor på minimum 2,2 gHz. Vi skal jo ikke gøre den 3. verden til skrotplads for gammelt it-udstyre, siger Finn Munk, der bor i Espergærde.

Han er en af dem i gruppen, som ved mest om it, fordi han er uddannet datamatiker.

- Da jeg som 68-årig gik på pension, læste jeg en dag en spændende artikel i avisen. Den handlede om Bruno - og det arbejde, han havde sat i gang. Jeg tænkte straks, at det ville være noget for mig at være med i. Derfor kontaktede jeg ham, og dagen efter var jeg i gang, siger Finn Munk.

Interessen blandt seniorer for at hjælpe skolerne breder sig. Det seneste medlem af Workingschools arbejdsgruppe havde sin første »arbejdsdag« ved arbejdsbordene i Ejlstrup i onsdags. Det er den tidligere ingeniør Niels Bitsch, der bor i Sørup ved Fredensborg.

- Jeg går til spansk på LOF i Helsingør sammen med Finn Munk. Han har snakket så meget om projektet, at jeg fik lyst til at melde mig. Da et af mine specialer som ingeniør var automation har jeg selvfølgelig en del erfaring med it. Men det er mest tanken om, at andre kan få stor glæde af de computere, som vi kasserer, som har fået mig til at møde op, siger Niels Bitsch.

Workingschool har i dag omkring 300 medlemmer. Der kan læses mere om foreningen på www. workingschool.dk.