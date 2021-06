Hjælp på vej:- Alle børn skal have en god sommerferie

Der skal være mulighed for at gå til en ferieaktivitet, selvom man som familie ikke har et stort økonomisk råderum. Foto: Kenn Thomsen

Gribskov - 26. juni 2021 kl. 11:45 Kontakt redaktionen

Ferien står for døren, og mange børn og unge ser frem til at gemme skoletasken væk og få et tiltrængt pusterum, hvor der er plads til en masse andre spændende aktiviteter.

Forventningerne er store, men ikke alle børn og unge har mulighed for at deltage i ferieaktiviteter. Måske er der ikke økonomisk råderum i familien til, at ønsket om en sommerlejr eller anden feriedrøm kan opfyldes.

Derfor er udvalget for Ældre, Social og Sundhed sammen med udvalget for Børn, Idræt og Familie blevet enige om at afsætte en pulje penge til at støtte ferieaktiviteter for børn og unge op til 18 år, hvor der ikke er økonomisk råderum.

Sommerferien kan være lang Birgit Roswall formand for udvalget for Ældre, Social og Sundhed er meget glad for, at det i år er muligt at finde penge på sundhedsområdet til at støtte ferieaktiviteter for børn og unge, så det ikke er økonomien i familien, der er afgørende for, om børn og unge får mulighed for at få en ferie:

- Sommerferien kan være lang, hvis der ikke er planlagt nogen ferieaktiviteter og med puljen åbner vi mulighed for at ALLE børn og unge kan få nogle gode, spændende og udfordrende oplevelser i deres ferie.

Puljen er målrettet børn og unge af forældre, der ikke har økonomisk råderum til, at de kan deltage i aktiviteter i ferieperioden. Det kan fx være til fodboldskole, gymnastik camp, danse camp, ridelejr, spejderlejr eller anden organiseret ferieaktivitet.

Der kan både søges støtte til endagsaktiviteter og aktiviteter, der varer flere dage. Puljen kan anvendes i ferier i resten af 2021.

Læs mere om hvordan man kan søge puljen på www.gribskov.dk/fripas og få inspiration til ferieaktiviteter i Sommerferiekataloget 2021.

