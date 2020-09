Hjælp folk med demens

Der er brug for din støtte, når Alzheimerforeningens frivillige i Helsinge og omegns byer går på gaden for at samle ind til mennesker med demens 19. september. Mens de fleste så småt er begyndt at komme sig oven på nedlukningen af samfundet, trækker coronaepidemien stadig spor blandt de 85-90.000 familier, der lever med en demenssygdom. Den lange isolationstid på plejehjem og i eget hjem har forværret sygdommen for mange og skabt sorg og bekymring blandt de pårørende.