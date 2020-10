Hestevogn skal hjælpe udsatte: De går nærmest i zen

- Jeg var lidt i tvivl og havde gået rundt om mig selv i lang tid, men jeg havde besluttet at tage ja-hatten på, da jeg tog over for at kigge på heste og vogn. Og pludselig hørte jeg mig selv sige, at jeg tog dem. Normalt skal jeg bruge lang tid, før jeg beslutter mig for noget. Men her kunne jeg bare mærke, at det var rigtigt. Og nogle gange er man nødt til at kaste sig ud på det dybe vand, siger hun og fortæller, at hun vil bruge hestevognen til at hjælpe folk, der har svært ved selv at komme ud i naturen.