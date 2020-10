- I vores branche er der konkurrence om de gode medarbejdere og en del er ordblinde, men de bliver her, fordi vi har taget det ansvar og har gjort noget for dem, siger administrerende direktør Frank Schou Kruse fra Entrepenørvirksomheden Nordkysten. Foto: Allan Nørregaard

Her tager firmaet ansvar for ordblinde ansatte

Det gav lidt palaver, som administrerende direktør Frank Schou Kruse udtrykker det, da han går fire år tilbage i tiden og fortæller om, hvordan medarbejderne reagerede på ideen om, at alle skulle screenes for ordblindhed og læsevanskeligheder, men i dag er Entrepenørvirksomheden Nordkystens indsats overfor læsesvage noget både medarbejderne og direktøren er stolte af.

