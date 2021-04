Her ligger de fleste historiske sommerhuse

For de fleste kommer det nok ikke som en overraskelse, at Gribskov Kommune er fyldt af sommerhuse. Men vidste du også, at vi er den kommune i landet, der har flest historiske sommerhuse?

- Gribskov Kommune dækker blandt andet over de kendte sommerhusbyer Gilleje og Tisvildeleje, og i Odsherred ligger et hav af sommerhusområder langs Sejerøbugten mod vest og Rørvig mod øst. Derfor er det ikke overraskende, at mange af landets ældste sommerhuse også ligger her. Bornholms høje placering kan skyldes øens mange by- og bondehuse, siger Alexander Falck Winther, presseansvarlig i Estate, i en pressemeddelelse.