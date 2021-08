Her kan idrætstalenter vælge både sport og skole

Jacob Iversen, der har en klinik hjemme i Aalborg, har bl.a. også udviklet aldersrelaterede træningskoncepter for Team Danmark, og hans tilstedeværelse i Helsinge slår en streg under, hvor ambitiøst et projekt, som Realskolen her udbyder.

- Det handler ikke kun om at gøre de unge atleter bedre til at dyrke deres sport, men også om at gøre dem bedre til at kende deres krop, dens muligheder og begrænsninger. Vi har fire 8. klasser og fire 9. klasser, og de 38 talent-elever er fordelt på de otte klasser, så de ikke udgør en gruppe for sig. Det er et helt bevidst valg, for idéen bag SportTalent er jo at danne det hele sportsmenneske, hvis man kan sige det sådan. På den her måde skal eleverne ikke vælge mellem skole og idræt, men får mulighed for at kunne begge dele.