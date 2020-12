Der har tidligere været mulighed for at få en coronatest i Gribsovhallen i Græsted. Nu kommer en podebil forbi samme sted mellem jul og nytår.

Her kan du blive testet mellem jul og nytår

Det vil være muligt at blive testet for corona-virus i Gribskovhallen 28., 29., og 30. december fra klokken 10 til 16. Her kommer regionens podebil nemlig på besøg og tilbyder PCR-test med svar inden for cirka 48 timer.