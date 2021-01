Artiklen: Her kan du blive pcr-testet for corona

Her kan du blive pcr-testet for corona

Man kan blive testet for corona-virus den 4., 5., 6., 8. og 9. februar fra klokken 8 til 13:45 i Gribskovhallen i Græsted. Her kommer regionens mobile enhed på besøg igen og sætter et midlertidigt testcenter op. Det er en PCR-test med svar inden for cirka 48 timer.