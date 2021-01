Artiklen: Her er smitten mest udbredt blandt de voksne over 40

Her er smitten mest udbredt blandt de voksne over 40

I Gribskov var de fleste coronasmittede i sidste uge fra 40 år og opefter. Det viser tal fra Statens Serum Institut. Ud af 68 smittede i alt i sidste uge, var der 44 tilfælde i alderen 40-80+. Den største gruppe, 14 smittede i alt, er i aldersgruppen 50-59, hvilket også er billedet i de øvrige nordsjællandske kommuner. Lige herefter følger gruppen af 60-69-årige med 13 smittetilfælde. Her adskiller Gribskov sig fra de øvrige kommuner i Nordsjælland med flere tilfælde end det generelle billede i denne gruppe - når man ser bort fra Fredensborg, der har 14 tilfælde i denne aldersgruppe den seneste uge.

Den seneste 7 dages incidens i Gribskov er 165,7 per 100.000 med 68 tilfælde. Det betyder, at antallet af smittede er for nedadgående. Kurven har været faldende i nogle uger i træk.